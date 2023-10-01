Зеленський: Україна більше не платитиме суверенітетом за примарні обіцянки спокою

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня захисників і захисниць заявив, що Україна ніколи більше не платитиме майбутнім своїх дітей і своїм суверенітетом за "примарні обіцянки спокою".

Джерело: Зеленський на урочистостях на території Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця", повідомляє сайт президента

Пряма мова: "У наш час у сучасних поколінь українців – у вас та у всіх, хто захищає зараз нашу державу і людей, нашу свободу і незалежність, – є можливість вибороти більше, ніж вдавалося раніше. Наша оборона України від російської навали спирається на історично найбільшу єдність нашого суспільства. Єдність, яку ми бережемо.

Реклама:

Україна має історично найбільшу підтримку світу. І більше ніколи Україна не буде платити майбутнім своїх дітей, своїм суверенітетом і своєю волею за примарні обіцянки спокою. Україна зробила історичні висновки".

Деталі: Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям, почесні найменування, відзнаки та бойові прапори військовим з'єднанням, а також узяв участь у складанні присяги вихованцями військових ліцеїв.

Він передав орден "Золота Зірка" рідним підполковника Василя Богача, якого було удостоєно звання Героя України посмертно.

ВІДЕО ДНЯ

Найвищу державну нагороду з рук президента отримали рідні сержанта Ігоря Колесніченка, якої його удостоєно посмертно.

Президент також вручив орден "Золота Зірка" рідним загиблого льотчика – Героя України майора Данила Мурашка, який із перших днів війни до січня 2023 року здійснив 141 бойовий виліт.

Звання Героя України посмертно удостоєний також майстер-сержант Максим Стрижак, який брав участь в обороні Бахмута.

Орден вручено також родині загиблого Героя України – старшого лейтенанта Владислава Скворцова, який на початку війни відзначився під час боїв за Охтирку та звільнення Тростянця.

"Золоту Зірку" отримали й батьки командира мінометної батареї, старшого лейтенанта Андрія Сороки, який торік улітку відзначився в боях поблизу Мар’їнки на Донеччині.

Посмертно удостоєний звання Героя України й головний сержант роти вогневої підтримки Олександр Федорченко.

Орден одержали також рідні військового медика Євгена Храпка, який із 2014 року ніс службу добровольцем у зоні АТО на Донбасі, а з 2016-го – у складі ЗСУ.

Крім того, президент вручив орден "Золота Зірка" Герою України, пілоту армійської авіації майору Олексію Гребенщикову, який із перших днів війни захищає Україну.

Також найвищу державну нагороду вручено підполковнику Семену Кухаренку, який навесні та влітку 2023 року захищав населені пункти Донеччини, зокрема Бахмут.

"Золоту Зірку" від президента отримав підполковник Олександр Марчук, який у липні поточного року зі своїми підлеглими штурмував позиції російських військ на Запоріжжі.

Звання Героя України з врученням "Золотої Зірки" присвоєно підполковнику Кирилу Перетятьку, під керівництвом якого з липня до серпня 2023 року було знищено 65 повітряних цілей противника.

З рук президента отримав орден також Герой України, льотчик армійської авіації капітан Ігор Харченко, який за час відбиття широкомасштабного вторгнення РФ здійснив 107 бойових вильотів.

"Золоту Зірку" також вручено старшому лейтенанту Сергію Харченку, який із перших днів війни у складі батальйону Національної гвардії України знищив багато російських окупантів

Зеленський також вручив відзнаку президента України "Хрест бойових заслуг" чотирьом військовослужбовцям.

Він передав українським захисникам ордени Богдана Хмельницького I-III ступенів, "За мужність" ІІI ступеня, "За заслуги" ІІI ступеня, ордени Данила Галицького.