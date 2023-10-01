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Міністр оборони США запевнив Умєрова, що підтримка України триватиме

Катерина ТищенкоНеділя, 1 жовтня 2023, 21:20
Міністр оборони США запевнив Умєрова, що підтримка України триватиме
Умєров і Остін, фото з Facebook українського міністра

Міністр оборони Рустем Умєров після розмови з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку від США на полі бою.

Джерело: Умєров у Facebook

Дослівно: "Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США.

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Міністр Остін запевнив мене, що підтримка США для України триватиме.

Наші воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою".

Теми: Умєров РустемСШАдопомога Україні
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