Міністр оборони США запевнив Умєрова, що підтримка України триватиме
Неділя, 1 жовтня 2023, 21:20
Міністр оборони Рустем Умєров після розмови з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку від США на полі бою.
Джерело: Умєров у Facebook
Дослівно: "Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США.
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Міністр Остін запевнив мене, що підтримка США для України триватиме.
Наші воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою".