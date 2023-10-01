Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міністр оборони США запевнив Умєрова, що підтримка України триватиме

Катерина ТищенкоНеділя, 1 жовтня 2023, 21:20
Міністр оборони США запевнив Умєрова, що підтримка України триватиме
Умєров і Остін, фото з Facebook українського міністра

Міністр оборони Рустем Умєров після розмови з американським колегою Ллойдом Остіном заявив, що українські воїни й надалі матимуть сильну підтримку від США на полі бою.

Джерело: Умєров у Facebook

Дослівно: "Сьогодні мав телефонну розмову з моїм американським колегою, щоб обговорити подальшу військову допомогу з боку США.

Реклама:

Міністр Остін запевнив мене, що підтримка США для України триватиме.

Наші воїни й надалі матимуть сильну підтримку на полі бою".

Теми: Умєров РустемСШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

Ризик РФ втратити кораблі сильніший, ніж бажання блокувати українські порти - розвідка Британії

У ВМС уточнили: окрім "Павла Державіна" був пошкоджений буксир

ХАМАС подякував Путіну за "позицію"

Ізраїль вдарив по палестинцях під час евакуації з Сектора Гази – The Washington Post

Азербайджан планує вторгнення до Вірменії – Politico

Усі новини...
Умєров Рустем
Міноборони почало розробляти стратегію розвитку армії майбутнього – Умєров
Умєров поїде в Брюссель на зустріч із колегами з країн НАТО
Умєров повідомив про створення Коаліції спроможностей за підсумками "Рамштайну"
Останні новини
19:51
Омбудсмен прибув до Єгипту, щоб організувати евакуацію українців із Сектора Гази
19:40
У Парижі слідом за Лувром евакуювали Версаль
19:16
ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази
18:55
На Авдіївському напрямку захисники тримають оборону, відбили 15 атак – Генштаб
18:46
фото, відеоУ Лондоні проходить багатотисячна пропалестинська демонстрація
18:42
фотоУ центрі Києва пошкоджено водогін, обмежено рух транспорту
18:34
У Бериславському районі Херсонщини росіяни вбили другу за день жінку
18:26
Cпецслужби США мали дані, що ХАМАС ймовірно готує атаку – CNN
18:14
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
18:09
Фінляндія думає про повну заборону угод із нерухомістю для росіян
Усі новини...
Реклама: