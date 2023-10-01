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Росіяни запускали на південь України "Шахеди"

Катерина ТищенкоНеділя, 1 жовтня 2023, 23:40
Росіяни запускали на південь України Шахеди
"Шахед", фото Getty Images

У повітряному просторі Херсонщини зафіксовано групу ворожих ударних безпілотників, що рухаються в напрямку Миколаївщини.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: У Херсонській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування ударних БпЛА.

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Дослівно: "Група "Шахедів" – у повітряному просторі Херсонщини. Рухаються у напрямку Миколаївської області".

Оновлено: О 23:35 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА на півдні.

Теми: безпілотникивійна
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