Росіяни запускали на південь України "Шахеди"
Неділя, 1 жовтня 2023, 23:40
У повітряному просторі Херсонщини зафіксовано групу ворожих ударних безпілотників, що рухаються в напрямку Миколаївщини.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: У Херсонській та Миколаївській областях оголошено повітряну тривогу через активність ворожої тактичної авіації та загрозу застосування ударних БпЛА.
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Дослівно: "Група "Шахедів" – у повітряному просторі Херсонщини. Рухаються у напрямку Миколаївської області".
Оновлено: О 23:35 Повітряні сили повідомили про відбій загрози ударних БпЛА на півдні.