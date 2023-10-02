На війні в Україні загинув ще один естонець – ЗМІ
За повідомленням ЗМІ, ще один естонський солдат загинув поблизу міста Лиман Донецької області.
Джерело: Postimees з посиланням на джерела
Деталі: У публікації йдеться, що Танель Кріггуль (позивний "Стінгер"), який з минулого року воював в Українському міжнародному легіоні (також відомому як Іноземний легіон), загинув поблизу міста Лиман Донецької області.
Смерть Кріггуля підтвердили виданню три джерела, які самі воюють у тому ж легіоні.
"Невеликий приватний будинок, де Кріггуль жив зі своїм товаришем по службі, був уражений російським військовим безпілотником в суботу ввечері", – зазначає Postimees.
Нагадаємо: У березні цього року Іво Юрак, колишній офіцер Сил оборони Естонії, загинув під обстрілом російської артилерії поблизу Бахмута у Донецькій області.