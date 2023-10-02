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На війні в Україні загинув ще один естонець – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 03:18
На війні в Україні загинув ще один естонець – ЗМІ
Лиман Донецької області, карта deepstate

За повідомленням ЗМІ, ще один естонський солдат загинув поблизу міста Лиман Донецької області.

Джерело: Postimees з посиланням на джерела

Деталі: У публікації йдеться, що Танель Кріггуль (позивний "Стінгер"), який з минулого року воював в Українському міжнародному легіоні (також відомому як Іноземний легіон), загинув поблизу міста Лиман Донецької області.

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Смерть Кріггуля підтвердили виданню три джерела, які самі воюють у тому ж легіоні.

"Невеликий приватний будинок, де Кріггуль жив зі своїм товаришем по службі, був уражений російським військовим безпілотником в суботу ввечері", – зазначає Postimees.

Нагадаємо: У березні цього року Іво Юрак, колишній офіцер Сил оборони Естонії, загинув під обстрілом російської артилерії поблизу Бахмута у Донецькій області.

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Теми: війнаЕстонія
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