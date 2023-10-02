У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
Понеділок, 2 жовтня 2023, 04:05
Вночі 2 жовтня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у столиці та низці областей.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог
Деталі: Близько 4 години ранку тривога почала ширитися із Сумської області.
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Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.
Згодом Повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Черкаській областях, а також у Києві.
Пізніше повітряна тривога була оголошена в Кіровоградській області.
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Оновлено: О 4:31 тривогу скасували в Чернігівській та Сумській областях.
Згодом відбої оголосили у столиці та інших областях, де існувала ракетна небезпека.