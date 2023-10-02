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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку

Ольга Глущенко Понеділок, 2 жовтня 2023, 04:05
У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку
укриття, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З РАДІО СВОБОДА

Вночі 2 жовтня Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку у столиці та низці областей.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог

Деталі: Близько 4 години ранку тривога почала ширитися із Сумської області.

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Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку.

Згодом Повітряну тривогу оголосили в Полтавській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Черкаській областях, а також у Києві.

Пізніше повітряна тривога була оголошена в Кіровоградській області.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 4:31 тривогу скасували в Чернігівській та Сумській областях.

Згодом відбої оголосили у столиці та інших областях, де існувала ракетна небезпека.

Теми: повітряна тривога
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