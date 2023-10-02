ISW проаналізував, чи становитиме загрозу для України відновлена "ПВК Вагнер"

В Інституті вивчення війни (ISW) вказують, що "ПВК Вагнер" може становити загрозу для України в разі відновлення у підпорядкуванні Росгвардії чи Міноборони РФ.

Джерело: ISW

Деталі: У звіті експерти зазначають, що статус групи "Вагнера" залишається незрозумілим на тлі повідомлень про переговори щодо майбутньої співпраці так званої ПВК з російським урядом.

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"Вагнер" розкиданий по декількох країнах, включаючи Білорусь, Центральноафриканську Республіку, Лівію та Малі, і немає єдиного лідера угрупування.

Аналітики нагадують, що 29 вересня президент Росії Володимир Путін публічно обійняв колишнього командувача групи "Вагнер", а нині співробітника Міністерства оборони Андрія Трошева і заявив, що вони обговорили, яким чином Трошев буде залучений до формування нових добробатів, які виконують бойові завдання переважно в Україні.

Деякі члени групи "Вагнера" негативно відреагували на обійми Путіна з Трошевим і тепер висунули альтернативного лідера.

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Відомий телеграм-канал, пов'язаний з "Вагнером", оголосив 1 жовтня, що 25-річний син Євгена Пригожина Павло Пригожин має взяти на себе "командування" групою "Вагнера", і що Павло Пригожин веде переговори з Росгвардією про повернення ПВК до участі в бойових діях в Україні.

Джерело, пов'язане з "Вагнером", повідомило, що бойовикам не потрібно буде підписувати контракти з Міністерством оборони Росії, а також, що група "Вагнера" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командуючих, менеджмент та існуючі стандартні принципи роботи.

У той же час російське інсайдерське джерело стверджувало, що Павло Пригожин не є незалежним гравцем і перебуває під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна.

Інше наближене до "Вагнера" джерело заявило, що голова Росгвардії Віктор Золотов розглядає можливість приєднання елементів ПВК до Росгвардії як окремого підрозділу, хоча табір Павла Пригожина не прокоментував конкретно, як саме їхня частина "Вагнера" може співпрацювати з Росгвардією.

"Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самотужки", – ідеться в огляді.

Також аналітики додають, що їхня оцінка щодо перспектив відновлення групи "Вагнера" змінилася. На їхню думку, ПВК може становити загрозу, в разі якщо успішно відновиться як велика унітарна організація під керівництвом Росгвардії, Міністерства оборони Росії або подібних організацій.

Експерти нагадують: "ISW раніше оцінював, що розрізнені елементи групи "Вагнера" навряд чи становитимуть серйозну військову загрозу для України, якщо вони не набудуть тієї ефективності, яку мала група як унітарна організація під консолідованим керівництвом Євгена Пригожина і Дмитра Уткіна".

І додають: "Ця початкова оцінка буде недійсною, якщо група "Вагнера" відновить себе як цілісне і велике формування, підпорядковане російському уряду, з ефективним централізованим керівництвом".