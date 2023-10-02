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Ударні безпілотники будуть домінувати в атаках Росії на Україну – Ігнат 

Олена РощінаПонеділок, 2 жовтня 2023, 09:20
Ударні безпілотники будуть домінувати в атаках Росії на Україну – Ігнат 
Юрій Ігнат, фото Медіацентру Україна

Повітряні сили Збройних сил України готуються до того, що найближчим часом ударні дрони будуть переважати над ракетами в російських атаках по території України. 

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону новин вранці 2 жовтня та в ефірі "Радіо Свобода

Деталі: Журналіст зауважив, що зараз українські ППО збивають 70-80% дронів, – і запитав, чи зберігатиметься така пропорційність надалі: якщо збивали 80 зі 100, то чи збиватимуть 800 із 1000.

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Ігнат відповів: "Пропорційність буде зберігатися, коли ми отримуватимемо пропорційно засоби. Розумієте, скільки засобів ураження Україна витрачає на ракети, БПЛА розвідувального типу й ударні БПЛА. Якщо ворог збільшуватиме кількість ударних дронів, безумовно, нам потрібно збільшувати кількість засобів".

Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що кількість засобів ППО Україна може збільшувати тільки завдяки партнерам, тому триває постійна робота з партнерами у форматі "Рамштайн". 

Пряма мова Ігната: "Ми розуміємо, що загроза безпілотників зростатиме, їх стає більше – і, відповідно, потрібно більше засобів, які будуть раціонально використовуватися проти цих БПЛА.

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Є всі ознаки того, що будуть саме ударні безпілотники більше домінувати в атаках. Тому і нам потрібно робити висновки і готуватися до цього". 

Деталі: Ігнат також підтвердив, що вересень 2023 року був рекордним місяцем за кількістю атак РФ ударними дронами-камікадзе типу "Shahed".

"Те, що Росія буде нарощувати їх виробництво і застосовувати проти України, ми вже говоримо кілька місяців… Це очевидні кроки, тому що ракет багато не буде у Росії – власного виробництва, я маю на увазі", – зазначив речник Повітряних сил.

Ігнат припустив, що цього року РФ менше використовуватиме ракети, ніж минулого року, тому що ракета – це потужніша і дорожча зброя, ніж дрон-камікадзе, також її довше виробляти. 

УП, доповнено
Теми: Повітряні сили ЗСУбезпілотникивійнаРосія
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