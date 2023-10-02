Росіяни обстріляли Херсон і Харків: є поранені
Зранку 2 жовтня російські окупанти почали обстрілювати Харківщину та Херсон. На Херсонщині зранку поранення отримала 59-річна жінка, вночі через ворожий вогонь до лікарні доставили двох дівчат 12 та 13 років. Харківщину попередньо обстрілювали з С-300, інформації про постраждалих наразі немає.
Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, глава Херсонської МВА Роман Мрочко, мапа тривог
Деталі: Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ударів по Харківщині. Він закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.
Він зазначив, що окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.
Крім того, армія РФ поновила обстріл Херсона: "У місті лунають потужні вибухи".
Мрочко закликав не виходити без потреби на вулицю: "Залишайтесь у безпечних місцях".
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.
Дослівно: "Внаслідок нічних ударів по місту постраждала родина. До лікарні доставили двох сестричок, 12 та 13 років.
У старшої – поранення живота середнього ступеня тяжкості, у молодшої – гостра реакція на стрес. Їхній 39-річній матері меддопомогу надали на місці.
Зранку окупанти обстріляли Золоту Балку. Там поранення отримала 59-річна місцева жителька. Її шпиталізували до медзакладу".
Повітряна тривога лунала на сході країни. Наразі тривога звучить у фронтових областях.