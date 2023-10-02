Росіяни обстріляли Херсон і Харків: є поранені

Зранку 2 жовтня російські окупанти почали обстрілювати Харківщину та Херсон. На Херсонщині зранку поранення отримала 59-річна жінка, вночі через ворожий вогонь до лікарні доставили двох дівчат 12 та 13 років. Харківщину попередньо обстрілювали з С-300, інформації про постраждалих наразі немає.

Джерело: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, глава Херсонської МВА Роман Мрочко, мапа тривог

Деталі: Синєгубов повідомив, що росіяни завдають ударів по Харківщині. Він закликав жителів Харкова та області перебувати в укриттях.

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Він зазначив, що окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків, зафіксовано влучання ракет С-300. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Профільні служби працюють на місцях влучань.

Крім того, армія РФ поновила обстріл Херсона: "У місті лунають потужні вибухи".

Мрочко закликав не виходити без потреби на вулицю: "Залишайтесь у безпечних місцях".

ВІДЕО ДНЯ

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що у Херсоні ворожий вогонь пошкодив житлові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги.

Дослівно: "Внаслідок нічних ударів по місту постраждала родина. До лікарні доставили двох сестричок, 12 та 13 років.

У старшої – поранення живота середнього ступеня тяжкості, у молодшої – гостра реакція на стрес. Їхній 39-річній матері меддопомогу надали на місці.

Зранку окупанти обстріляли Золоту Балку. Там поранення отримала 59-річна місцева жителька. Її шпиталізували до медзакладу".

Повітряна тривога лунала на сході країни. Наразі тривога звучить у фронтових областях.