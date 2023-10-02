Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ще одна країна ЄС закриє кордон для авто з російськими номерами

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 10:22

До кінця дня понеділка Болгарія припинить в'їзд російських автомобілів на територію країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву директора Прикордонної поліції Болгарії Антона Златанова в програмі "День починається" на БНТ

Деталі: "Ми працювали з четверга до вчорашнього дня дуже активно. Я впевнений, що до кінця дня на території Болгарії почне діяти заборона на в'їзд російських легкових автомобілів в нашу країну", – сказав Златанова.

Реклама:

Він зазначив що для вантажівок така заборна діє вже кілька місяців.

Златанов не уточнив, скільки російських автомобілів в'їжджає в країну щомісяця, але підкреслив, що їх небагато.

Наразі усі країни Балтії заборонили в’їзд авто з номерами РФ.  

ВІДЕО ДНЯ

Також аналогічне рішення ухвалили Польща, Фінляндія та Норвегія

Це відбулося після того, як Єврокомісія опублікувала роз’яснення щодо давно застосованих обмежень на ввезення та вивіз товарів до або з Росії. У ЄК уточнили, що під заборону потрапляють у тому числі автомобілі та деякі товари незалежно від того, чи є особистими речима мандрівників.

Теми: ЄвропаавтосанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW

Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва

Лубінець: Ізраїль відкликав дозвіл на евакуацію іноземців із Сектора Гази за дві години до початку

Зеленський: Світ розуміє, до чого готується Росія, будемо відповідати потужно

ЦАХАЛ наносить масовані авіаудари й завершує підготовку до наземної операції в Секторі Гази

У ВМС уточнили: окрім "Павла Державіна" був пошкоджений буксир

Усі новини...
Європа
Україні не потрібно членство в ЄС "другого сорту" – Шмигаль
У ЄС обговорять можливе розширення з 27 до 36 країн
Речник Путіна заявив, що "Росія і є європейська цінність"
Останні новини
05:20
США відправлять другий авіаносець у східне Середземномор’я – ЗМІ
04:14
МО РФ заявило про 27 українських безпілотників, які атакували Росію
03:46
фотоНа Закарпатті п’яний водій на смерть збив 6-річну дитину
02:54
Атакуючи Авдіївку, росіяни наражаються на значні проблеми – ISW
01:46
Ізраїль повторно атакував сирійський міжнародний аеропорт – ЗМІ
01:18
Захисники збили ворожий СУ-25, знищили БМПТ "Термінатор" і систему "Сонцепьок" – Тарнавський
00:58
Ворог бив по Сумщині, обстрілював FPV дронами-камікадзе
00:26
Президент Палестини заявив Байдену, що виключає евакуацію палестинців із Гази
23:32
Перший евакуаційний рейс із українцями вилетів з Тель-Авіва
23:17
Син Ердогана прийшов на пропалестинський марш у Стамбулі – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: