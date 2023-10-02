Кулеба: Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка Штатів не похитнулася.

Джерело: Кулеба під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, "Європейська правда"

Пряма мова: "Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я думаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що на тлі потенційного шатдауну в Сполучених Штатах "рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було".

Пряма мова: "Але ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб воно не повторилося за жодних обставин. Тому ми не вважаємо, що підтримка США похитнулася".

Більше деталей: Як наголосив глава МЗС, Сполучені Штати розуміють, що "на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна – йдеться про стабільність та передбачуваність світу".

ВІДЕО ДНЯ

Він вірить, що "можна знайти необхідні рішення".

Передісторія: