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Кулеба: Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 10:33
Кулеба: Ми не вважаємо, що підтримка США похитнулась
КУЛЕБА, ФОТО МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що попри відсутність рішення США щодо допомоги Україні на тлі можливого шатдауну підтримка Штатів не похитнулася.

Джерело: Кулеба під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, "Європейська правда"

Пряма мова: "Питання в тому, чи є те, що відбулося в Конгресі США минулими вихідними, випадком, чи системою. Я думаю, це був випадок. У нас дуже глибока дискусія з обома частинами Конгресу, республіканцями й демократами".

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Деталі: Він зазначив, що на тлі потенційного шатдауну в Сполучених Штатах "рішення було ухвалено в тому вигляді, в якому воно було".

Пряма мова: "Але ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб воно не повторилося за жодних обставин. Тому ми не вважаємо, що підтримка США похитнулася".

Більше деталей: Як наголосив глава МЗС, Сполучені Штати розуміють, що "на карту в Україні поставлено набагато більше, ніж просто Україна – йдеться про стабільність та передбачуваність світу".

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Він вірить, що "можна знайти необхідні рішення".

Передісторія: 

Теми: Кулеба ДмитроМЗССША
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