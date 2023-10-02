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Поки рано говорити, як вибори у Словаччині вплинуть на підтримку України – Кулеба

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 11:13

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що зараз рано стверджувати, як результат виборів 30 вересня впливатиме на позицію Словаччини.закликав дочекатися формування коаліції у Словаччині, щоб зрозуміти, якою буде позиція Братислави щодо підтримки України після виборів 30 вересня. 

Джерело: Кулеба під час спілкування з журналістами у Києві в понеділок перед початком неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми поважаємо вибір словацького народу, але зараз занадто рано стверджувати, як саме результат виборів впливатиме на позицію Словаччини.

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Треба дочекатися формування коаліції і після цього, вже дивлячись на склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки".

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Теми: СловаччинавибориУкраїна
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