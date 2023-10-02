Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – глава МЗС Німеччини

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 12:00
Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – глава МЗС Німеччини
Анналена Бербок. фото з її Facebook

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Джерело: Бербок, спілкуючись з журналістами у столиці, куди вона прибула для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС".

Реклама:

Деталі: Бербок запевнила, що європейські друзі та партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху. У цьому зв’язку вона також підкреслила, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії. 

"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", – зазначила Бербок.

Глава МЗС Німеччини прибула в Україну вдруге цієї осені.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

Читайте також 7 критеріїв ЄС: місія не завершена. Чому є ризик отримати відмову в переговорах про вступ

Теми: ЄСєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
ЄС
Владу Вірменії закликали вийти з ОДКБ і подати заявку на членство в ЄС
ЄС готує довгострокові безпекові зобов'язання для України – Боррель
Боррель приїхав до Києва: із Зеленським вшанували пам'ять загиблих захисників
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: