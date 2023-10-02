Євросоюз розшириться від Лісабона до Луганська – глава МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Європейський Союз невдовзі розшириться від Лісабона до Луганська.

Джерело: Бербок, спілкуючись з журналістами у столиці, куди вона прибула для участі у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди"

Пряма мова: "Майбутнє України – у Європейському Союзі, у нашій спільноті свободи, і незабаром вона розшириться від Лісабона до Луганська. З кожним селом, з кожним метром, який звільняє Україна, з кожним метром, де вона рятує своїх людей, вона також розширює свій шлях у ЄС".

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Деталі: Бербок запевнила, що європейські друзі та партнери будуть підтримувати Україну на цьому шляху. У цьому зв’язку вона також підкреслила, що Україна спроможна проводити вражаючі реформи на тлі жахливої російської агресії.

"Це речі, такі як зміна законодавства у сфері юстиції, у сфері медіа, але також які стосується боротьби з корупцією, і про це ми відкрито говоримо з нашими партнерами тут, в Україні, що ми разом можемо розширювати цей шлях", – зазначила Бербок.

Глава МЗС Німеччини прибула в Україну вдруге цієї осені.

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Що передувало: Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями.

Президент Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС Катаріною Матерновою пообіцяв за місяць завершити роботу над сімома критеріями Єврокомісії.

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