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Брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху в Києві

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 12:38
Брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху в Києві
ілюстративне фото поліції

Київські поліцейські встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкону багатоповерхівки та їхньої загибелі.

Джерело: столична поліція

Деталі: 2 жовтня близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки на вулиці Микільсько-Слобідська перехожі виявили двох осіб без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

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За цією адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Головного та Дніпровського управлінь поліції, ювенальні інспектори, оперативники та медики.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження. Зараз поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

Зазначається, що після встановлення усіх деталей та проведення першочергових слідчо-оперативних дій правоохоронці нададуть події відповідну правову кваліфікацію.

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Теми: Київнадзвичайна подіяполіція
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