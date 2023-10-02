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СБУ затримала бізнесмена, який хотів вступити до "Армії дронів", щоб шпигувати для ФСБ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 12:42
СБУ затримала бізнесмена, який хотів вступити до Армії дронів, щоб шпигувати для ФСБ
ФОТО СБУ

Служба безпеки України затримала киянина, який намагався вступити до лав "Армії дронів" для виконання завдання російської ФСБ.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: СБУ повідомляє, що ФСБ дистанційно завербувала 49-річного підприємця з Києва два місяці тому. На нього звернули увагу через антиукраїнські дописи в одному російських Telegram-каналів

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Для виконання ворожого завдання чоловік намагався вступити на навчання до однієї з київських шкіл "Армії дронів". Після зарахування до закладу він мав встановити локації полігонів Сил оборони, де курсантів навчають управляти ударними та розвідувальними безпілотниками. Також він планував виявити місця базування українських спецпідрозділів БПЛА та їхніх дронів.

За даними СБУ, окупанти готувались використати розвідінформацію свого агента для здійснення повітряних атак на об’єкти ЗСУ та Служби безпеки.

Крім того, чоловік обходив вулиці Києва і як пересічний мешканець фіксував локації українських захисників на території міста.

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У разі успішного виконання ворожих завдань, російські загарбники обіцяла своєму агенту грошову винагороду, яка мала зайти на його банківську картку.

 
СБУ

СБУ повідомляє, що затримала його під час фотографування однієї з військових частин у столиці.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та банківські картки, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності.

Йому повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Теми: СБУшпигунствоФСБКиїв
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