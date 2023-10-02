Ексміністр оборони Британії Воллес закликав надати Україні все необхідне для перемоги

Ексміністр оборони Британії Бен Воллес висловив віру у те, що Україна рухається до перемоги і зможе перемогти, якщо західні союзники вчасно постачатимуть необхідну для цього зброю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на колонку Воллеса у британському The Telegraph

Деталі: Воллес нагадав, як перед початком повномасштабної війни аналітики й уряди на Заході недооцінили готовність і спроможність України захищатися, а тепер почали ставити під сумнів шанси України на успіх після складного й затяжного початку контрнаступу. Ексмініср провів паралелі між моральним духом британців на початку Другої світової війни і тим, як повномасштабну війну зустріли українці та змогли здивувати світ.

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"З початку літа українці знову вчаться на ходу. Їхні сили адаптують свою тактику, виносять уроки і максимально ефективно використовують подаровану нами зброю. Вони беруть британське озброєння і демонструють набагато більші успіхи, ніж очікувалося", – заявив Бен Воллес.

Він констатував, що ЗСУ повільно, але впевнено пробиваються через російські лінії оборони.

"Десь це ярд за ярдом, іноді село за селом, але Україна зберігає імпульс і рухається вперед… У нас є шанс допомогти закінчити це. Російська армія тріщить. Україна освоїла нову тактику проходження жахливих мінних полів. Ракети Storm Shadow знищують російські командні пункти. Ми є свідками зародку битви за Крим. Ми повинні дати Україні допомогу, яка потрібна Україні для перемоги", – заявив Воллес.

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Він висловив впевненість, що війну проти Росії можливо виграти і Кремль вже програє.

"Так само як людські емоції допомагають Україні досягати успіху, емоції стали проблемою для Путіна і його злочинного режиму. Романтизовані уявлення, самолюбство і помста підштовхнули Путіна вторгнутися в Україну – і це зумовить його кінець", – наголошує Воллес, зазначивши, що армія РФ втратила понад 2500 танків, 6500 одиниць іншої бронетехніки та близько 300 000 особового складу пораненими або вбитими, а в російському командуванні постійно відбуваються заміни.

"Путін у відчаї чіпляється за останні дві речі, які його можуть врятувати – це час і розкол у міжнародній спільноті. Британія може щось зробити і в першому, і в другому випадку. Ми повинні допомогти Україні втримати імпульс – а це означає більше снарядів, ракети ATACMS і Storm Shadow. А найкращий спосіб втримати міжнародну спільноту згуртованою – це демонстрація успіху", – зазначає Воллес.

Україні Воллес радить переглянути масштаби мобілізації, зауважуючи, що середній вік українських військових на фронті – близько 40 років, а Росія тим часом приховано проводить масштабну мобілізацію по всій країні і знає, що пауза у бойових діях дасть можливість створити нову армію.

"Давайте не спинятися ані на день… Світ спостерігає, чи достатньо у Заходу рішучості стояти за наші цінності і засновану на правилах систему міжнародного порядку. Те, що ми зробимо зараз для України, визначить безпекову ситуацію для усіх нас на багато років наперед", – наголошує Воллес.

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон також жорстко критикує повільні поставки зброї Україні.

Нагадаємо, Воллес був міністром оборони Британії протягом усього періоду повномасштабної війни Росії проти України і пішов з цієї посади 31 серпня за власним рішенням; він планує йти і загалом з політики. Новим міністром оборони став Грант Шаппс, "ЄвроПравда" детально розповідала про нього у статті Міністр, що прихистив родину з України.