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Склався як "доміно": прокуратура розповіла деталі падіння мосту в Києві, триває розслідування

Валентина РоманенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 13:11
Склався як доміно: прокуратура розповіла деталі падіння мосту в Києві, триває розслідування
фото прокуратури

За фактом обрушення конструкцій Дегтярівського мосту в Києві столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Джерело: Київська міська прокуратура

Дослівно: "Розпочато досудове розслідування за фактом обрушення конструкцій на об’єкті будівництва шляхопроводу по вул. Дегтярівській та вул. О. Довженка у Шевченківському районі столиці.

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Відомості внесено до ЄРДР за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки) КК України".

 
фото прокуратури

Деталі: У повідомленні прокурорів зазначається, що 30 вересня на об’єкті будівництва проводилися роботи з монтажу мостових балок.

Близько 16:20 при встановленні сьомої балки остання втратила рівновагу, зламалася посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.

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На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Згідно з матеріалами слідства, реконструкцію шляхопроводу на замовлення комунальної корпорації "Київавтодор" проводить ТОВ "Ростдорстрой" із залученням субпідрядних організацій.

На цей час проведено огляд місця події, опитано працівників будівельної компанії, які проводили роботи, та замовника робіт - комунальної корпорації "Київавтодор".

В межах провадження буде призначено експертизи для встановлення причин та обставин обрушення будівельних конструкцій.

Слідчі дії тривають.

Дослівно: "Також повідомляємо, що дії службових осіб підрядної організації ТОВ "Ростдорстрой" перевіряються в межах ще одного кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними у 2021-2023 роках на проведення капітального ремонту доріг та шляхопроводів у м. Києві шляхом завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставлення неякісних матеріалів.

У даному кримінальному провадженні проводяться слідчі (розшукові) дії та тривають судові експертизи".

Теми: Київнадзвичайна подіяпрокуратурадороги
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