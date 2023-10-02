"Армія дронів" минулого тижня побила рекорд з ураження артилерії РФ

Українська "Армія дронів" минулого тижня уразила рекордну кількість російської артилерії.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії – звіт за тиждень.

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У росіян – мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах".

Деталі: За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівка й "купа іншого обладнання".