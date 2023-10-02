Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Армія дронів" минулого тижня побила рекорд з ураження артилерії РФ

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 13:14
Армія дронів минулого тижня побила рекорд з ураження артилерії РФ
ДРОНИ WARMATE, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З TELEGRAM "АРМІЇ ДРОНІВ"

Українська "Армія дронів" минулого тижня уразила рекордну кількість російської артилерії.

Джерело: віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова: "Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії – звіт за тиждень.

Реклама:

У росіян – мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти –  менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах".

Деталі: За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівка й "купа іншого обладнання".

Теми: безпілотникивійнаФедоров
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
СБУ затримала бізнесмена, який хотів вступити до "Армії дронів", щоб шпигувати для ФСБ
Операція "Бариня": частина виведених військових хоче повернутися до Росії – ГУР
Росіяни обстріляли Херсон: 4 поранених, з них 2 у важкому стані − голова ОВА
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: