"Армія дронів" минулого тижня побила рекорд з ураження артилерії РФ
Понеділок, 2 жовтня 2023, 13:14
Українська "Армія дронів" минулого тижня уразила рекордну кількість російської артилерії.
Джерело: віцепрем'єр з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram
Пряма мова: "Армія дронів уразила рекордну кількість російської артилерії – звіт за тиждень.
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У росіян – мінус 69 гармат і 17 самохідних артилерійських установок. Більше ураженої арти – менше снарядів по позиціях наших військових та прифронтових містах".
Деталі: За його словами, загалом оператори безпілотників уразили 220 одиниць ворожої техніки, зокрема 33 танки, 41 вантажівка й "купа іншого обладнання".