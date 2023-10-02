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Польща не взяла участі у Форумі оборонних індустрій, хоча її запрошували – посол

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 13:53
Польща не взяла участі у Форумі оборонних індустрій, хоча її запрошували – посол
Перший Міжнародний форум оборонних індустрій у Києві, фото Офісу президента України

Польща отримала запрошення на Форум оборонних індустрій у Києві однією з перших, однак не взяла в ньому участі минулої п’ятниці.

Джерело: український посол Василь Зварич в інтерв’ю польському TVN24, цитує "Європейська правда"

Деталі: Інтерв’юер запитав Зварича, чому представників Польщі не було на зустрічі Володимира Зеленського у Києві з представниками оборонної промисловості багатьох країн.

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Пряма мова посла: "Це запитання до польської сторони, тому що Польща однією з перших отримала запрошення на подію. 

Це суверенне рішення кожної країни. Ми надсилаємо запрошення, а країна вирішує, чи приймати його, чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тож ми поважаємо такі рішення, але це не причина звинувачувати Україну у тому, що Польща не була присутня".

Нагадаємо: На історичній зустрічі глав МЗС країн Євросоюзу у Києві 2 жовтня Польща – одна з трьох країн, які представлені не на рівні міністра закордонних справ.

ВІДЕО ДНЯ

Форум оборонних індустрій проходив у Києві 29 вересня. На ньому президент України Володимир Зеленський анонсував, серед іншого, створення Альянсу оборонних індустрій

Глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі заявив про "нову еру" для українського оборонпрому.

Теми: Польщаміжнародні відносинивиробництвозброя
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