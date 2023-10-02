Прикордонника арештували за вимагання $10 тисяч: обіцяв безперешкодний виїзд чоловіку

Військовослужбовцю прикордонного загону ДПСУ повідомили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди за сприяння у безперешкодному перетині державного кордону.

Джерело: ДБР, поліція, Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону

Деталі: За даними слідства, у вересні 2023 року за 10 тисяч доларів США прикордонник обіцяв виготовити клієнтам документи з "правильними" висновками військово-лікарської комісії та зняттям з військового обліку за хворобою або інвалідністю.

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Надалі з готовими "довідками" він пропонував допомогти чоловіку безперешкодно перетнути державний кордон України. Слідство встановлює, як саме правоохоронець планував виготовляти підроблені документи, і чи були залучені до цього інші посадові особи.

Працівники ДБР затримали правоохоронця "на гарячому" під час одержання чергової оплати за послугу 27 вересня.

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Йому повідомили про підозру в хабарництві.

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Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 501 908 грн та відсторонено від займаної посади.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Слідчі дії щодо встановлення інших фактів правопорушень продовжуються.