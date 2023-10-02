Суддя, що звільнив вбивцю Гонгадзе, отримує мільйонні виплати – ЗМІ

Вища рада правосуддя відправила у відставку з пожиттєвим утримуванням у сумі понад мільйон гривень на рік суддю Верховного суду Сергія Слинька. Він з іншими суддями, зокрема, відпустив з-під варти вбивцю засновника "Української правди" Георгія Гонгадзе.

Джерело: розслідування "Слідства.Інфо"

Деталі: Слинько відомий тим, що входив у трійку суддів Апеляційного суду Києва, які відпустили з-під варти вбивцю Гонгадзе – ексначальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача. Після цього він втік та переховувався від правоохоронців майже 6 років, поки його не спіймали в одному з сіл на Житомирщині.

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Слинько пішов у відставку з 30-річним стажем. У 2017 році він був визнаний Громадською радою доброчесності таким, що не відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, зокрема через свої рішення.

Також відомо, що Слинько був причетний до засудження колишнього генерального прокурора Юрія Луценка під час президентства Віктора Януковича. Тоді міжнародна спільнота виступила із заявою, що в Україні відсутні суди, які дотримуються міжнародних стандартів щодо справедливого, прозорого і незалежного судового процесу.

Луценка засудили у 2012 році, але його виправдав Європейський суд з прав людини. ЄСПЛ постановив, що під час судового процесу над Луценком було порушено низку статей Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

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У квітні 2013 року вже касаційну скаргу Юрія Луценка на свій вирок розглядає колегія суддів, яку очолював Слинько. Попри рішення ЄСПЛ судді одноголосно залишають вирок у силі.

У суддівській декларації доброчесності Слинько, всупереч закону, приховав, що був причетний до цього судового процесу.

Також у цій декларації він приховав, що був дотичний до суду над Дмитром Павліченком та його сином Сергієм. Їх визнали винними у жорстокому вбивстві судді у березні 2011 року. Справа мала великий суспільний резонанс через неякісну роботу правоохоронців та суддів. У громадськості складалося враження, що Павліченки є "цапами-відбувайлами" у цій історії, поки справжні вбивці гуляють на свободі.

Слинько був у колегії суддів, яка залишила в силі вирок Павліченкам. У 2014 році їх амністували як політв’язнів.

Суддя також має ще проблеми з деклараціями. ГРД виявила, що він купив дачний будинок і два дорогі авто, цінну зброю та приблизно раз на рік всією родиною вчотирьох з дітьми подорожують. Проте у деклараціях судді на все це немає грошей.

Попри усі свої рішення та скандали Слинько залишився суддею, потрапив до Верховного Суду і пішов 18 квітня 2023 року у відставку. Тепер держава зобов’язана йому вже як судді у відставці щомісяця пожиттєво виплачувати близько 100 тисяч гривень з бюджету.

За даними "Слідства.Інфо", можливість піти у відставку після 20 років служіння державі передбачена лише для тих суддів, хто не брав хабарів, судив чесно та не має відкритих дисциплінарних проваджень. Розмір пожиттєвої виплати залежить від стажу судді та його зарплатні. У середньому судді отримують майже 100 тисяч гривень щомісяця.