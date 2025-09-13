25 років без Георгія Ґонґадзе. Програма Тижня пам’яті

Цього року 16 вересня виповнюється 25 років з дня жахливої новини про вбивство журналіста, громадського діяча, засновника "Української правди" Георгія Ґонґадзе. У пам’ять про Георгія відбудеться низка подій у різних містах України.

Панахида біля могили Георгія Ґонґадзе

Біля могили вбитого журналіста на подвір’ї церкви Миколи Набережного на Подолі митрополит ПЦУ Епіфаній проведе панахиду. Доступ до могили буде відкритий протягом дня.

Початок панахиди: 16 вересня, 16:00

Місце: Київ, вулиця Григорія Сковороди, 12

Акція пам’яті

Традиційна акція пам’яті Георгія Ґонґадзе. Зі словом виступить Мирослава Ґонґадзе — громадська діячка, журналістка, експертка з міжнародної політики, членкиня Наглядової ради Українського інституту, старша радниця з питань України Інституту державної ефективності у Вашингтоні, дружина Георгія. Також на акції виступлять друзі та колеги журналіста.

Початок акції: 16 вересня, 12:00

Локація: Київ, Контрактова площа

Мозаїка Дон Кіхота

У колаборації із мистецьким об’єднанням "Затирка" створено мозаїку, яку розмістили арці будинку, де колись мешкав Георгій Ґонґадзе.

Над мозаїкою працювали митці: Семен Майданюк, Maxим, Владислав Власюк, Ольга Чикало, за підтримки Тетяни Тадай та Анастасії Лелюк.

Відкриття мозаїки: Київ, 10:00 за адресою: вул. Велика Васильківська 67/7, вхід в арку будинку.

Виставка "Щоденник Георгія Ґонґадзе"

Під час акції у Києві буде презентовано вуличну експозицію "Щоденник Георгія Ґонґадзе". Це серія знакових цитат Георгія з поясненнями контексту та ілюстраціями українських художників Інги Леві та Антона Логова.

Експозицію також можна буде побачити в інших містах:

Львів — відкриття 16 вересня о 12:00 на площі Ринок. Участь у відкритті візьме журналістка, медіаменеджерка, лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе 2024 року Тетяна Трощинська та медіакритик, креативний директор Lviv Media Forum Отар Довженко.

Одеса — відкриття 16 вересня о 12:00 у Міському саду.

Експозиції у трьох містах будуть доступними протягом усього тижня пам’яті.

Професійні діалоги

Премія імені Георгія Ґонґадзе у рамках Тижня пам’яті проводить серію зустрічей "Професійні діалоги". Зустрічі передбачають як лекційну частину, так і активну взаємодію з аудиторією.

Зустріч із Тетяною Трощинською

Журналістка, медіаменеджерка, лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе 2024 року.

Тема: "Емоції, біль, етика і пам’ять"

Львів, УКУ, Центр Шептицького (вул. Стрийська, 29а), ауд. 127 (Паркова)

16 вересня, 18:00

Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://forms.gle/HdHwF9vtjsUuTjzi8

Зустріч із Мирославою Ґонґадзе

Громадська діячка, журналістка та експертка з міжнародної політики, членкиня Наглядової ради Українського інституту, старша радниця з питань України Інституту державної ефективності, мозкового центру у Вашингтоні.

Тема: "Свобода, правда і відповідальність: 25 років після вбивства Георгія Ґонґадзе — що це означає для української демократії сьогодні"

Києво-Могилянська бізнес-школа (вул. Волоська, 8/5, корпус 4, поверх 4, ауд. 410)

17 вересня, 18:30

Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://forms.gle/Y1kk74rMw48cMVDJA

Зустріч з Севгіль Мусаєвою

Головна редакторка "Української правди"

Тема: "Вітряки і Дон Кіхоти. Про спадок Ґонґадзе та "Українську правду""

КНУ Шевченка, Іллєнка 36/1, Інститут журналістики, ауд. 23

18 вересня, 14:10

Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://forms.gle/xHxi8QSA8GCorgqo8

Зустріч із Ольгою Руденко

Головна редакторка та співзасновниця The Kyiv Independent, фіналістка Премії Ґонґадзе 2024 та 2025 років.

Тема: "Як розповідати про Україну світові так, щоб світ чув: досвід найбільшого українського англомовного медіа The Kyiv Independen"

Київ, вул. Преображенська, 6/4, кампус Маріупольського державного університету, зала засідань

19 вересня, 15:30

Вхід вільний за попередньої реєстрації: https://forms.gle/adX7fBGBHBbEKjWQ6

Урок пам’яті

Команда Премії імені Георгія Ґонґадзе спільно з ГО "Вчися" розробила урок з історії та громадянської освіти: "Справа Ґонґадзе: коли один голос голосніший за систему". Урок розрахований для учнів 9–11 класів. Будь-який освітній заклад України може отримати матеріали та провести його, заповнивши форму.

Онлайн-музей Георгія Ґонґадзе

Команда Премії імені Георгія Ґонґадзе розпочинає роботу над створенням онлайн-музею Георгія Ґонґадзе. На меті створити віртуальний простір, де зберігатимуться артефакти, статті, відео, тексти та спогади про Георгія як про важливу постать в українському суспільно-політичному житті, людину, яка буквально змінила хід історії.

Ми закликаємо долучатися до створення музею людей, які особисто знали Георгія, приватних колекціонерів, музеї та архіви. Якщо вам є чим поділитися або маєте ідеї — напишіть нам: gongadzeprize@gmail.com

Серія лекцій

Просвітницький простір "Хартія-Хаб" разом з істориком і військовослужбовцем 2-го корпусу НГУ "Хартія" Вахтангом Кіпіані проведуть серію лекцій у Києві, Полтаві, Львові та Івано-Франківську, присвячених Георгію Ґонґадзе. Мова йтиме про значення його діяльності для формування української свідомости.

Полтава, 10 вересня о 18:00. Хартія-Хаб, вул. Чорновола, 7Б

Київ, 13 вересня о 16:00. Хартія-Хаб, вул. Шота Руставелі, 39/41

Львів, 15 вересня о 18:00. Маріуполь Реборн, вул. Ференца Ліста, 6

Івано-Франківськ, 16 вересня о 17:00. Книгарня "Сенс" на "Промприладі"

Вхід вільний.

Реєстрація: linktr.ee/khatiiahub

Тиждень пам’яті реалізований за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та Taiwan Foundation for Democracy.

Інформаційні партнери події: Український ПЕН, "Українська правда", родина Георгія Ґонґадзе, Києво-Могилянська бізнес-школа, Інститут масової інформації, 5 канал, "Суспільне", "Радіо Свобода", "Детектор медіа", Центр прав людини ZMINA, Lviv Media Forum. А також ZAXID.NET у Львові та Море Людей, Мост, Інтент в Одесі.

Організаційні партнери у Києві — Києво-Могилянська бізнес-школа, Національний університет "Києво-Могилянська академія", Маріупольський державний університет, Національний меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності, організаційні партнери у Львові — Український католицький університет, Школа журналістики та комунікацій УКУ, Львівська міська рада, організаційні партнери в Одесі — ГО "Вишиванковий фестиваль".