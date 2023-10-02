Україна більше за інших купляє німецьку збрю
Понеділок, 2 жовтня 2023, 16:23
За перші 3 квартали 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецького озброєння.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel
Деталі: "Незмінна підтримка Німеччиною України в її захисті себе від російської агресії, що суперечить міжнародному праву, продовжує чітко відображатися в ліцензійних обсягах експорту озброєнь", – заявив державний секретар міністерства економіки Свен Гігольд.
Згідно з даними відомства, у 2022 році експортні поставки німецької зброї становили 8,35 мільярда євро, тоді як за перші три квартали цього року – вже 8,76 мільярда євро.
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Це вже другий за величиною показник в історії ФРН. Лише у 2021 році він був вищим – 9,35 мільярда євро. Для порівняння, за 16 років правління канцлерки Ангели Меркель позначку в шість мільярдів перевищували лише п'ять разів.
Нагадаємо:
- Раніше німецький концерн Rheinmetall отримав від Федерального антимонопольного відомства Німеччини дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").
- На початку липня повідомляли, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів.
- Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.
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