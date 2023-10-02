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Україна більше за інших купляє німецьку збрю

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 16:23
Україна більше за інших купляє німецьку збрю
фото: Anton Petrus
За перші 3 квартали 2023 року федеральний уряд Німеччини схвалив експорт в Україну військової техніки на суму 3,3 мільярда євро, що робить Київ найбільшим одержувачем німецького озброєння.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Spiegel

Деталі: "Незмінна підтримка Німеччиною України в її захисті себе від російської агресії, що суперечить міжнародному праву, продовжує чітко відображатися в ліцензійних обсягах експорту озброєнь", – заявив державний секретар міністерства економіки Свен Гігольд.

Згідно з даними відомства, у 2022 році експортні поставки німецької зброї становили 8,35 мільярда євро, тоді як за перші три квартали цього року – вже 8,76 мільярда євро.

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Це вже другий за величиною показник в історії ФРН. Лише у 2021 році він був вищим – 9,35 мільярда євро. Для порівняння, за 16 років правління канцлерки Ангели Меркель позначку в шість мільярдів перевищували лише п'ять разів.

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Теми: НімеччиназброяУкраїна
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