На Херсонщині підірвався і загинув найманий працівник, який перетворив трактор на розміновувач

Внаслідок підриву на міні загинув житель Миколаївщини, якого господар землі на Херсонщині найняв для розмінування.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА

Дослівно: "Власник одного з фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів (в селі Чкалове - ред.). Найняті "експерти" не мали ліцензій.

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Для розмінування вони використали трактор замовника. Лише додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування.

За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці".

Деталі: Херсонська ОВА наголошує, що люди, які пропонують послуги з розмінування, наражають себе на небезпеку.

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Дослівно: "Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання".