Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Херсонщині підірвався і загинув найманий працівник, який перетворив трактор на розміновувач

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 16:54
На Херсонщині підірвався і загинув найманий працівник, який перетворив трактор на розміновувач
ФОТО: GETTY

Внаслідок підриву на міні загинув житель Миколаївщини, якого господар землі на Херсонщині найняв для розмінування.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА 

Дослівно: "Власник одного з фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів (в селі Чкалове - ред.). Найняті "експерти" не мали ліцензій. 

Реклама:

Для розмінування вони використали трактор замовника. Лише додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування. 

За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці". 

Деталі: Херсонська ОВА наголошує, що люди, які пропонують послуги з розмінування, наражають себе на небезпеку. 

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання".

Теми: Херсонська областьрозмінування
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Херсонська область
Вночі росіяни кілька разів обстріляли Херсон із лівого берега Дніпра
4 дрони збили на Криворіжжі і Херсонщині, але є і влучання − Гуменюк
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонщину: є загиблий і поранені
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: