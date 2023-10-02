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На Херсонщині підірвався і загинув найманий працівник, який перетворив трактор на розміновувач

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 2 жовтня 2023, 16:54
На Херсонщині підірвався і загинув найманий працівник, який перетворив трактор на розміновувач
ФОТО: GETTY

Внаслідок підриву на міні загинув житель Миколаївщини, якого господар землі на Херсонщині найняв для розмінування.

Джерело: пресслужба Херсонської ОВА 

Дослівно: "Власник одного з фермерських господарств усно домовився з мешканцями Миколаївської області, щоб ті провели розмінування його полів (в селі Чкалове - ред.). Найняті "експерти" не мали ліцензій. 

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Для розмінування вони використали трактор замовника. Лише додали до нього саморобну конструкцію, яка мала виконувати функцію техніки для розмінування. 

За кермом агрегата був 32-річний чоловік. Під час виконання робіт трактор підірвався на міні, а керманич загинув на місці". 

Деталі: Херсонська ОВА наголошує, що люди, які пропонують послуги з розмінування, наражають себе на небезпеку. 

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Розуміємо, аграріям хочеться якнайшвидше повернутися до роботи. Але слід звертатися до ліцензованих компаній, які мають відповідні дозволи, а значить – й належну підготовку та обладнання".

Теми: Херсонська областьрозмінування
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