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ЄС досягнув консенсусу щодо членства України, лишилось питання часу – Кулеба

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 17:38
ЄС досягнув консенсусу щодо членства України, лишилось питання часу – Кулеба
Дмитро кулеба, Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що в Європейському Союзі є консенсус стосовно того, чи приймати Україну.

Джерело: Кулеба сказав на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС держав Євросоюзу в Києві, передає "Європейська правда"

Деталі: За словами голови МЗС, за столом переговорів міністрів "відчувався консенсус: це (членство України. – Ред.) питання лише часу".

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"Усі налаштовані рухатись уперед із максимальною швидкістю з урахуванням всіх реформ, які проводила, проводить і буде проводити Україна", – зазначив міністр.

"Наш ключовий сигнал був такий: ми виконаємо всі сім ключових рекомендацій Єврокомісії для відкриття переговорів про членство. Очікуємо, що вони будуть оцінені чесно, прозоро, без додаткових умов. І атмосфера свідчить, що в нас є консенсус із цього приводу", – додав Кулеба.

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Теми: ЄСУкраїна
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