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ГУР: Росії не вистачає засобів ППО, тому вона перекидає їх із Далекого Сходу

Тетяна ОлійникПонеділок, 2 жовтня 2023, 18:40
ГУР: Росії не вистачає засобів ППО, тому вона перекидає їх із Далекого Сходу
АНДРІЙ ЮСОВ. ФОТО GUR.GOV.UA

У ГУР повідомили, що події у Росії свідчать про те, що їй не вистачає власних засобів протиповітряної та протиракетної оборони, і вона перекидає їх із Далекого сходу.

Джерело: представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в етері телемарафону

Пряма мова: "Події в самій Москві, чи в Брянщині, чи в Курщині, засвідчують, що у ворога не вистачає засобів протиповітряної і протиракетної оборони, щоб захистити свою територію. І вони змушені перекидати системи ППО з інших напрямків, зокрема з далекосхідного.

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Це привід замислитися і для воєнно-політичного командування і насамперед для самого російського суспільства: а що їм важливіше: розподіляти системи ППО на тимчасово окупованих територіях чи прикривати свою".  

Теми: РосіяППОрозвідка
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