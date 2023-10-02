Україна вивела OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни

Нацагентство із запобігання корупції виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, щоб розблокувати пів мільярда євро з військового фонду Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на НАЗК

Деталі: У заяві відомства йдеться, що під час дискусій, що тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку.

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Як зазначає НАЗК, виконавши свою частину домовленостей, відомство виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни.

"НАЗК очікує, що OTP Bank без зволікань дотримуватиметься досягнутої домовленості", – заявили у НАЗК.

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