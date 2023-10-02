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Україна вивела OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 19:52
Україна вивела OTP Bank із переліку міжнародних спонсорів війни
фото: OTP Bank

Нацагентство із запобігання корупції виключило угорський OTP Bank зі списку міжнародних спонсорів війни, щоб розблокувати пів мільярда євро з військового фонду Євросоюзу.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на НАЗК

Деталі: У заяві відомства йдеться, що під час дискусій, що тривали останні кілька днів за участю Європейської служби зовнішніх справ, банк взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших планів на російському ринку.

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Як зазначає НАЗК, виконавши свою частину домовленостей, відомство виключило банк зі списку міжнародних спонсорів війни.

"НАЗК очікує, що OTP Bank без зволікань дотримуватиметься досягнутої домовленості", – заявили у НАЗК.

Нагадеємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше МЗС Угорщини назвало недостатньою поступку України щодо призупинення статуту міжнародного спонсора війни для угорського OTP Bank та висловило позицію, що поки фінустанову не буде вилучено зі списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні ЄС для передачі озброєнь Україні.
  • Статус міжнародного спонсора війни призупинили для OTP Bank, а також п’ятьох грецьких перевізників, яких Київ звинувачував у нелегальному транспортуванні російської нафти в обхід цінової стелі.
  • У травні Національне агентство з питань запобігання корупції України оголосило, що внесло OTP Bank – найбільший угорський банк – до списку спонсорів війни через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".
  • Після цього в Будапешті заявили, що через внесення OTP Bank до переліку спонсорів війни Будапешту "буде дуже важко" домовитись із ЄС про нові санкції проти Росії, а також що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.

Теми: банкиЄСУкраїна
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