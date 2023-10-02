Данія виділить понад 13 млн євро на боєприпаси для України

Данія виділить 100 млн данських крон (понад 13 млн євро) на спільне європейське замовлення артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для України під егідою Європейського оборонного агентства (EDA).

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на міністерство оборони Данії.

Деталі: Очікується, що боєприпаси будуть доставлені Україні у 2024 році.

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За словами міністра оборони Троельса Лунда Поульсена, Данія сприятиме подальшим спільним закупівлям боєприпасів і залишається готовою підтримувати Україну в довгостроковій перспективі.

"Українці все ще перебувають у ситуації, коли їм терміново потрібні артилерійські боєприпаси. Ми повинні щось з цим зробити, і цим внеском Данія у співпраці з низкою інших країн ЄС бере на себе відповідальність за постачання Україні 155-мм боєприпасів", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що сім держав-членів Європейського Союзу замовили боєприпаси в межах схеми спільних закупівель ЄС під егідою Європейського оборонного агентства (EDA), спрямованої на надання Україні артилерійських снарядів.

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Як відомо, ЄС надає підтримку країнам-членам у постачанні артилерійських боєприпасів і ракет з національних запасів; агрегуванні попиту і спільній закупівлі 155-мм боєприпасів; а також у нарощуванні виробничих потужностей європейської оборонної промисловості.

Регламент "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), розроблений у Європейському Союзі для збільшення виробництва боєприпасів та ракет, набув чинності 23 липня. Нагадаємо, що ASAP є складовою плану Європейського Союзу з забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Детальніше читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.