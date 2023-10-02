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У поліції кажуть, що безсилі перед ресторанами, які порушують комендантську годину

Роман Кравець, Євген КізіловПонеділок, 2 жовтня 2023, 20:58
У поліції кажуть, що безсилі перед ресторанами, які порушують комендантську годину
клуб Boho, фото: facebook.com/boho.kiev)

У поліції скаржаться, що не мають правового механізму для притягнення до відповідальності клубів і ресторанів, які продовжують працювати під час дії комендантської години.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в коментарі "Українській правді"

Деталі: Напередодні журналісти УП навідалися до київського нічного клубу "Бохо" і помітили, що попри дію комендантської години заклад активно приймає відвідувачів. Це можна легко помітити, адже біля входу зупиняються автівки і з них до клубу заходять люди.

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Журналісти звернулися по допомогу до двох екіпажів поліції, але ті відмовилися перевіряти заклад, перед яким на той момент зібралася черга з 20 відвідувачів.

"Українська правда" запитала голову МВС Ігора Клименка, чому клуб "Бохо" працює в комендантську годину і чому працівники поліції багато місяців не помічають це порушення та ігнорують виклики місцевих жителів.

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Клименко запевнив, що поліцейські "однозначно не ігнорують" роботу клубу і "патрулі виїжджають за адресою", але змусити власників клубу притримуватись правил не виходить.

Пряма мова: "Такі заклади маскують свою роботу. За зовнішніми ознаками і не скажеш, що ресторан чи клуб працює: у вікнах темно, музики немає. Пропускають клієнтів приховано, за попереднім записом. 

У поліцейських немає підстав вломитися всередину. Для цього потрібна санкція суду…

Зараз по місту працюють спеціальні патрулі. Чергують біля закладів, по яким громадяни неодноразово давали сигнали. Але це напівміри. Вирішення цього питання – комплексне і потребує залучення різних органів влади. Якщо простіше: дайте правовий механізм, будемо використовувати".

Більше деталей: За словами Клименка, єдине що вдалося, так це скласти на адміністратора клубу "Бохо" адмінпротокол за порушення правил торгівлі алкоголем. Справа у суді.

Теми: комендантська годинаполіціяКиїв
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