Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум

Євген КізіловПонеділок, 2 жовтня 2023, 21:25
На хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум
Мер Сум Олександр Лисенко, фото з сайту міськради

Правоохоронці викрили під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради.

Джерело: СБУ та НАБУ

Деталі: Правоохоронці не повідомляють ім'я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.

Реклама:

Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.

 
Олександр Журба
фото міськради
 
Затримання директора департаменту інфраструктури Олександра Журби
фото: джерело в правоохоронних органах

Повідомляється, що операцію із затримання проводили Служба безпеки України разом з Національним антикорупційним бюро. Вони затримали фігурантів на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.

Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: Лисенко на посаді з 2014 року, був переобраний у 2020 році. 

 
В центрі на фото мер Сум Олександр Лисенко
фото: джерело в правоохоронних органах

Теми: Сумихабармісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Суми
Помер собака, якого врятували після російського обстрілу в Сумах
Окупанти вдарили по Сумах і Запоріжжю: 5 поранених
Затримали коригувальницю вогню РФ по Сумах 7 вересня
Останні новини
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
16:23
"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії
Усі новини...
Реклама: