На хабарі у 2 мільйони затримали мера Сум

Правоохоронці викрили під час одержання хабаря мера Сум Олександра Лисенка та директора одного з департаментів міської ради.

Джерело: СБУ та НАБУ

Деталі: Правоохоронці не повідомляють ім'я міського голови, але на сайті Сумської міськради воно є – це Олександр Лисенко.

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Разом з Лисенком затриманий директор департаменту інфраструктури міськради. На сайті сказано, що його звати Олександр Журба.

Олександр Журба фото міськради

Затримання директора департаменту інфраструктури Олександра Журби фото: джерело в правоохоронних органах

Повідомляється, що операцію із затримання проводили Служба безпеки України разом з Національним антикорупційним бюро. Вони затримали фігурантів на гарячому під час одержання останнього траншу хабаря в 1,4 млн грн.

Посадовці вимагали хабарі від місцевих підприємців за безперешкодне ведення бізнесу у місті. Вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти вимагали з підприємців 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови платити - погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

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Довідково: Лисенко на посаді з 2014 року, був переобраний у 2020 році.