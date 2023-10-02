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Україна і Польща входять у період "спаду" – МЗС Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 2 жовтня 2023, 23:41
Україна і Польща входять у період спаду – МЗС Польщі
ФОТО: РОБЕРТ НОЙМАН / FORUM

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність на зустрічі голів МЗС держав Європейського Союзу станом здоров’я, а також "спадом" у польсько-українських відносинах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Рау в етері Polsat News

Деталі: Голова польського МЗС назвав неформальну зустріч міністрів у Києві "важливою", а свою відсутність на ній прокоментував так: "На це є багато причин, зокрема і стан здоров'я".

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"Але перш за все це пов'язано з тим, що в політиці, зокрема двосторонній політиці, між різними країнами, ми маємо період буму і спаду. Наразі, що стосується відносин між Польщею та Україною, ми входимо в період спаду, і моя відсутність є частково вираженням цього", – підкреслив він.

На питання, чи пов’язана його відсутність у Києві з промовою Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН, Рау прямо не відповів, але підкреслив, що Україна й Польща мають "абсолютно спільний стратегічний інтерес – зупинити російський імперіалізм".

"Інцидент із перенесенням секторальної суперечки на міжнародний форум, ще й так, як це сталося – на засідання Генеральної Асамблеї ООН, призвів до того, що довіра нашого суспільства до нинішньої політики українського уряду щодо Польщі, м'яко кажучи, похитнулася", – вважає польський дипломат.

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Нагадаємо, відносини України та Польщі переживають кризовий момент через розбіжності щодо торговельних питань. Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає "неминучим" вихід з кризи у відносинах Польщі та України.

Читайте про те, які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею, а також про те, як у Польщі сприймають торговельну війну з Україною.

Теми: Польща
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