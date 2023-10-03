У Пентагоні на зброю для України залишилося $5,2 млрд – WSJ
У казні Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на зброю та іншу безпекову допомогу для України.
Джерело: The Wall Street Journal
Деталі: Ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.
Але, за інформацією видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців.
5,2 мільярда доларів складає приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надіслали в Україну після вторгнення Росії.
Рахунок, який США використовували для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО - порожній, пише WSJ.
Окрім цього рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї у США після надання допомоги Україні також скоротився приблизно до 1,6 мільярда доларів - цього недостатньо для потреб Пентагона, кажуть чиновники.
Передісторія:
- Цими вихідними у США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення.
- Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.
- У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.