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У Пентагоні на зброю для України залишилося $5,2 млрд – WSJ

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 00:12
У Пентагоні на зброю для України залишилося $5,2 млрд – WSJ
Фото ілюстративне, STEFANI BAR

У казні Пентагону залишилося 5,2 мільярда доларів на  зброю та іншу безпекову допомогу для України.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Ці 5,2 мільярда доларів приблизно еквівалентні вартості зброї, яку адміністрація Байдена надіслала в Україну за останні шість місяців.

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Але, за інформацією видання, цих грошей може вистачити лише на кілька місяців.

5,2 мільярда доларів складає приблизно 12% від загальної допомоги у сфері безпеки в розмірі 43,9 мільярда доларів США, яку США надіслали в Україну після вторгнення Росії.

Рахунок, який США використовували для довгострокової програми модернізації української армії та підвищення її сумісності з НАТО - порожній, пише WSJ. 

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Окрім цього рахунок, який використовувався для поповнення арсеналу зброї у США після надання допомоги Україні також скоротився приблизно до 1,6 мільярда доларів - цього недостатньо для потреб Пентагона, кажуть чиновники.

Передісторія: 

Теми: СШАзброявійна
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