У Британії вибухнув резервуар для біогазу – влучила блискавка
Вівторок, 3 жовтня 2023, 03:34
Удар блискавки спричинив потужний вибух газу на заводі з переробки харчових відходів у Великобританії.
Джерело: BBC
Деталі: Свідки розповіли, що бачили вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда.
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Компанія повідомила, що в результаті удару один з її резервуарів для біогазу вибухнув.
В результаті вибуху ніхто не постраждав, на місці працюють надзвичайники.
Explosion North-West of Oxford. pic.twitter.com/d7ypIdvs2m— Knocker (@Knocker) October 2, 2023ВІДЕО ДНЯ