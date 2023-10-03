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У Британії вибухнув резервуар для біогазу – влучила блискавка 

"Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 03:34
У Британії вибухнув резервуар для біогазу – влучила блискавка 
Скріншот відео

Удар блискавки спричинив потужний вибух газу на заводі з переробки харчових відходів у Великобританії.

Джерело: BBC

Деталі: Свідки розповіли, що бачили вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда.

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Компанія повідомила, що в результаті удару один з її резервуарів для біогазу вибухнув.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, на місці працюють надзвичайники.

Теми: Велика Британіявибух
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