У Британії вибухнув резервуар для біогазу – влучила блискавка 

Удар блискавки спричинив потужний вибух газу на заводі з переробки харчових відходів у Великобританії.

Джерело: BBC

Деталі: Свідки розповіли, що бачили вогненну кулю, яка освітлювала нічне небо після вибуху на електростанції Severn Trent Green у Кассінгтоні, на північ від Оксфорда.

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Компанія повідомила, що в результаті удару один з її резервуарів для біогазу вибухнув.

В результаті вибуху ніхто не постраждав, на місці працюють надзвичайники.