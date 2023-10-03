США готують новий пакет допомоги для України – Білий дім

США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, "Європейська правда"

Деталі: Представниця Білого дому наголосила, що цей пакет допомоги "стане сигналом" того, що США продовжує підтримувати Україну. Вона додала, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

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Жан-П’єр зауважила, що США зібрали коаліцію з понад 50 країн для підтримки України, ще понад 140 країн засудили російську агресію.

Пряма мова: "Скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу незмінну підтримку хороброго народу України.

Україну підтримує дуже сильна коаліція. І якщо Владімір Путін думає, що він нас пересидить, то він помиляється".

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