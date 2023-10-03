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США готують новий пакет допомоги для України – Білий дім

"Українська правда", "Європейська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 05:40
США готують новий пакет допомоги для України – Білий дім
РЕЧНИЦЯ БІЛОГО ДОМУ КАРІН-ЖАН П’ЄР , GETTY IMAGE

США готують новий пакет допомоги для України, який буде відправлений найближчим часом.

Джерело: заява речниці Білого дому Карін Жан-П’єр, "Європейська правда"

Деталі: Представниця Білого дому наголосила, що цей пакет допомоги "стане сигналом" того, що США продовжує підтримувати Україну. Вона додала, що адміністрація президента США Джо Байдена налаштована допомагати Києву стільки, скільки потрібно.

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Жан-П’єр зауважила, що США зібрали коаліцію з понад 50 країн для підтримки України, ще понад 140 країн засудили російську агресію.

Пряма мова: "Скоро ми оголосимо про ще один пакет допомоги для України, щоб засвідчити нашу незмінну підтримку хороброго народу України.

Україну підтримує дуже сильна коаліція. І якщо Владімір Путін думає, що він нас пересидить, то він помиляється".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати надали Києву, за офіційними даними, військової допомоги на суму понад 43,9 мільярда доларів. 
  • Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення. 
  • Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні.
  • У Міністерстві закордонних справ України заявили, що ситуація із голосуванням за тимчасовий бюджет у США і підписанням його президентом Джо Байденом не вплине на надходження раніше оголошеної допомоги Україні.

Теми: СШАвійназброя
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