Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і "Шахедами", є влучання у Павлограді − ОВА
Уночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками, 13 дронів та крилату ракету вдалося збити, але є і влучання у Павлограді.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram
Пряма мова Лукашука: "Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину "Шахеди" і крилату ракету. Наші Повітряні Сили збили ракету і 13 ворожих безпілотників. На жаль, є і влучання на території підприємства у Павлограді. Постраждали дві виробничі будівлі".
Деталі: Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували.
Також ворог вночі обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району з артилерії. Внаслідок чого пошкоджено 2 приватних будинка та господарча споруда.
За даними Лисака, інформація про постраждалих не надходила.