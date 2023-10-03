Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і "Шахедами", є влучання у Павлограді − ОВА

Уночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками, 13 дронів та крилату ракету вдалося збити, але є і влучання у Павлограді.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину "Шахеди" і крилату ракету. Наші Повітряні Сили збили ракету і 13 ворожих безпілотників. На жаль, є і влучання на території підприємства у Павлограді. Постраждали дві виробничі будівлі".

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Фото з Telegram Миколи Лукашука

Деталі: Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували.

Також ворог вночі обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району з артилерії. Внаслідок чого пошкоджено 2 приватних будинка та господарча споруда.

Фото з Telegram Миколи Лукашука

За даними Лисака, інформація про постраждалих не надходила.