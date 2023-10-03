Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і "Шахедами", є влучання у Павлограді − ОВА

Ірина БалачукВівторок, 3 жовтня 2023, 07:54
Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами і Шахедами, є влучання у Павлограді − ОВА
ФОТО З TELEGRAM Сергія Лисака

Уночі росіяни атакували Дніпропетровську область ракетою та безпілотниками, 13 дронів та крилату ракету вдалося збити, але є і влучання у Павлограді.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram

Пряма мова Лукашука: "Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину "Шахеди" і крилату ракету. Наші Повітряні Сили збили ракету і 13 ворожих безпілотників. На жаль, є і влучання на території підприємства у Павлограді. Постраждали дві виробничі будівлі". 

Реклама:
 
Фото з Telegram Миколи Лукашука 

Деталі: Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно ліквідували.

Також ворог вночі обстріляв Мирівську громаду Нікопольського району з артилерії. Внаслідок чого пошкоджено 2 приватних будинка та господарча споруда. 

 
Фото з Telegram Миколи Лукашука 

За даними Лисака, інформація про постраждалих не надходила.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Дніпропетровська областьракетний ударбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Українські військові відбили позиції під Роботиним – ISW
На Херсонщині росіяни вбили цивільну жінку, яка опиралася пограбуванню
Повітряні сили збили крилату ракету і 29 "Шахедів" з 31 запущеного по Україні
Поїзд наїхав на російську ППО під Горлівкою: троє окупантів загинули – росЗМІ
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: