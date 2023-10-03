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Поїзд наїхав на російську ППО під Горлівкою: троє окупантів загинули – росЗМІ

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 10:14
Поїзд наїхав на російську ППО під Горлівкою: троє окупантів загинули – росЗМІ
ЗРК Стрєла-10, ілюстративне фото з РІА НОВОСТІ

Вночі потяг наїхав на російський зенітно-ракетний комплекс неподалік окупованої Горлівки у Донецькій області, внаслідок чого троє військових ворога загинули.

Джерело: ASTRA із посиланням на джерела 

Деталі: За даними джерел видання, на перегоні "Єнакієве-Вуглегірськ" вантажний поїзд наїхав на машину ЗРК "Стрєла-10" ЗС РФ. 

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За попередніми даними, водій рухався у складі військової колони, але не впорався з керуванням, з'їхав із мосту і потрапив під поїзд. 

Дослівно: "Загинули військовослужбовець в/ч 58249 Абай Култасьов, військовослужбовець в/ч 21005 Віталій Пагінець і військовослужбовець в/ч 21005 Кирило Гайченко. Поранено військовослужбовців Рената та Михайла". 

Більше деталей: Тепловоз зійшов з рейок, є пошкодження залізничного полотна.

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Теми: ДТПДонецька областьокупаціявійна
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