У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування

Столична поліція розслідує обставини вбивства військовослужбовцем ЗСУ двох своїх товаришів зі служби в центрі Києва, винуватця затримали.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на столичне головне управління поліції

Дослівно: "Поліція Києва розслідує обставини вбивства військовослужбовцем його товаришів зі служби. Стрілка затримано. Справу відкрито за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство)".

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Деталі: У главку уточнили, що інцидент стався в ніч на неділю 2 жовтня на вул. Лаврській у центрі Києва.