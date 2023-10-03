У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування
Вівторок, 3 жовтня 2023, 11:24
Столична поліція розслідує обставини вбивства військовослужбовцем ЗСУ двох своїх товаришів зі служби в центрі Києва, винуватця затримали.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на столичне головне управління поліції
Дослівно: "Поліція Києва розслідує обставини вбивства військовослужбовцем його товаришів зі служби. Стрілка затримано. Справу відкрито за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство)".
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Деталі: У главку уточнили, що інцидент стався в ніч на неділю 2 жовтня на вул. Лаврській у центрі Києва.