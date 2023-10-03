Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування

Альона Мазуренко Вівторок, 3 жовтня 2023, 11:24
У Києві військовий застрелив двох товаришів зі служби, поліція почала розслідування
ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Столична поліція розслідує обставини вбивства військовослужбовцем ЗСУ двох своїх товаришів зі служби в центрі Києва, винуватця затримали.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на столичне головне управління поліції

Дослівно: "Поліція Києва розслідує обставини вбивства військовослужбовцем його товаришів зі служби. Стрілка затримано. Справу відкрито за ст. 115 ч. 2 (умисне вбивство)".

Реклама:

Деталі: У главку уточнили, що інцидент стався в ніч на неділю 2 жовтня на вул. Лаврській у центрі Києва.

Теми: КиївполіціявбивствоЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
Київ
Кличко прокоментував обвал мосту в Києві: похвалив компанію Труханова та виробника балок
У Києві змінили систему оплати проїзду: кияни масово не розуміють нововведення
У поліції кажуть, що безсилі перед ресторанами, які порушують комендантську годину
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: