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Польща вводить тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 12:19
Польща вводить тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною
Ілюстративне фото з flickr

Польща запроваджує тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною на наступні 10 днів. Ймовірно, його продовжать надалі. 

Джерело: міністр внутрішніх справ і адміністрації Маріуш Камінський, "Європейська правда" із посиланням на RMF FM

Пряма мова: "З опівночі ми відновлюємо тимчасовий прикордонний контроль на кордоні зі Словаччиною. Він буде запроваджений на 10 днів, але є велика ймовірність його продовження".

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Більше деталей: Про рішення відновити тимчасовий контроль на кордоні зі Словаччиною глава МВС Польщі повідомив на нараді в апараті міністерства. Він наголосив, що порівняно з минулим роком нелегальна міграція та кількість виявлених мігрантів у Словаччині зросла майже на тисячу відсотків.

Після відновлення контролю на кордоні перевірятимуть транспортні засоби, які в’їжджатимуть до Польщі.

Камінський додав, що частина іноземців їде через Польщу до Німеччини та інших країн Євросоюзу. Він зазначив, що про рішення поінформували МВС Словаччини, Німеччини, Австрії та Чехії, а також Єврокомісію.

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Теми: ПольщакордонСловаччинаміграція
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