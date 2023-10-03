Шойгу запевняє, що нову мобілізацію не планують, мовляв, окупантів і так достатньо

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що необхідності в додатковій мобілізації немає, оскільки в армії нібито є необхідна кількість військовослужбовців для ведення війни проти України.

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости"

Пряма мова Шойгу: "Планів щодо додаткової мобілізації в Генеральному штабі немає, Збройні сили мають у своєму розпорядженні необхідну кількість військовослужбовців для проведення СВО (так росіяни називають війну проти України − ред.)".

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Деталі: За його словами, тільки у вересні нібито підписали контракт понад 50 тисяч осіб, а загалом від початку року на контракт і до добровольчих формувань нібито прийшли понад 335 тисяч росіян.