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Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткові виплати

Альона Мазуренко Вівторок, 3 жовтня 2023, 12:53
Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткові виплати
ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Міністерство оборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду, також виплати збільшені пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Джерело: Міноборони

Деталі: Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

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Так, додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військових:

  • 100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій.
  • 100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).
  • 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії.
  • 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам:

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Строковики – 6 000 гривень. Курсанти – 2 350 гривень.

Теми: МіноборонивійнаЗбройні сили
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