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Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткові виплати

Альона Мазуренко Вівторок, 3 жовтня 2023, 12:53
Міноборони збільшило перелік військових, які отримуватимуть додаткові виплати
ілюстративне фото з Facebook Генштабу

Міністерство оборони збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду, також виплати збільшені пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам.

Джерело: Міноборони

Деталі: Оновлене грошове забезпечення військовослужбовці почнуть отримувати з 29-го вересня.

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Так, додаткова винагорода надійде на рахунки наступних категорій військових:

  • 100 000 гривень – військовослужбовці ракетних військ, артилерії та протиповітряної оборони, які здійснюють вогневе ураження противника, без умови перебування в районі ведення бойових дій.
  • 100 000 гривень – військовослужбовці, які здійснюють розмінування у районах ведення бойових дій (раніше вони отримували 30 000).
  • 50 000 гривень – військовослужбовці зі складу командування та штабів (у тому числі поза районами ведення бойових дій), які здійснюють управління частинами та підрозділами, що ведуть бойові дії.
  • 30 000 гривень – військовослужбовцям за виконання бойових завдань з розмінування поза районами ведення бойових дій.

Серед іншого збільшені виплати пораненим, інструкторам навчальних центрів, строковикам та курсантам:

Поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень.

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Інструктори учбових центрів отримуватимуть додатково від 15 000 до 30 000 гривень. Строковики – 6 000 гривень. Курсанти – 2 350 гривень.

Теми: МіноборонивійнаЗбройні сили
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