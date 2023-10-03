Вірменія ратифікувала Римський статут попри розлючення Росії

Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, на основі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, що раніше видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News Armenia

Деталі: За рішення проголосували 60 депутатів, 22 виступили проти. Для схвалення проєкту необхідно було 54 голоси.

Реклама:

Перед голосуванням дві опозиційні фракції заявили, що голосуватимуть проти.

Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та зявила, що цей крок "матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин".

Що передувало: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що рішення Вірменії щодо Римського статуту є "надзвичайно ворожими". При цьому він зазначив, що вірменська сторона запропонувала укласти з Росією двосторонню угоду щодо Римського статуту.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: