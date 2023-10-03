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Вірменія ратифікувала Римський статут попри розлючення Росії

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 12:52
Вірменія ратифікувала Римський статут попри розлючення Росії
Національні збори Вірменії. ілюстративне фото з Вікіпедії

Національні збори Вірменії ухвалили законопроєкт про ратифікацію Римського статуту, на основі якого заснований Міжнародний кримінальний суд, що раніше видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News Armenia

Деталі: За рішення проголосували 60 депутатів, 22 виступили проти. Для схвалення проєкту необхідно було 54 голоси.

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Перед голосуванням дві опозиційні фракції заявили, що голосуватимуть проти.

Москва раніше назвала недружнім кроком намір Єревана ратифікувати Римський статут та зявила, що цей крок "матиме найбільш негативні наслідки для двосторонніх відносин". 

Що передувало: Речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що рішення Вірменії щодо Римського статуту є "надзвичайно ворожими". При цьому він зазначив, що вірменська сторона запропонувала укласти з Росією двосторонню угоду щодо Римського статуту.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Вірменія підписала Римський статут у 1998 році, але не ратифікувала його. У березні цього року Конституційний суд Вірменії вирішив, що Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідає конституції країни. 
  • Наприкінці вересня парламентський комітет дав позитивний висновок щодо ратифікації статуту і його винесли на пленарне засідання.
  • Офіційний Єреван наголошував на необхідності ратифікації Статуту та визнання його юрисдикції, підкреслюючи, що ризик нової військової агресії проти Вірменії з боку Азербайджану залишається високим, а після ратифікації документа воєнні злочини Баку будуть підпадати під юрисдикцію МКС.
  • Що стосується занепокоєння Росії, то днями представник Вірменії з міжнародних правових питань Єгіше Кіракосян уточнив: після ратифікації Римського статуту про арешт президента РФ Путіна при в'їзді до Вірменії не може бути мови, оскільки нинішні керівники держав наділені імунітетом.
  • Держви, які ратифікували Римський статут, зобов'язані арештувати Владіміра Путіна в разі його приїзду на територію країни за ордером, виданим Міжнародним кримінальним судом у контексті російської агресії проти України.

Теми: ВірменіяМіжнародний кримінальний судРосіяПутін
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