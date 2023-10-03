У російському Ростові-на-Дону виникла велика пожежа на території складів, вогонь гасили кілька годин, а пабліки в Telegram повідомили, що згоріла партія одягу для окупантів.

Джерело: МНС РФ і група "Скрепачъ" у Telegram

Дослівно МНС РФ: "Пожежа на складі в Ростові-на-Дону. Загорілися металева будівля і піддони на відкритому майданчику. Площа пожежі склала 500 кв. метрів".

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У Ростові-на-Дону згорів великий склад, кажуть, там була форма для окупантів. Відео МНС РФ pic.twitter.com/voRyjMLxQv — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 3, 2023

Деталі: Інформація про пожежу надійшла о 20:45 2 жовтня, до гасіння залучили 64 людини і 24 одиниці техніки, вогонь загасили о 23:15.

Фото МНС РФ

Telegram-канал "Скрепачъ", в описі якого зазначено, що він "за вільну Росію без Путіна", взяв на себе відповідальність за пожежу і заявив, що згоріла форма для окупантів.

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Фото з telegram-каналу Скрепачъ

"Усе буде горіти, що приготували для війни. У промзоні на Лівому березі біля Мегамагу на Шосейній знищено запас форми. Далі буде", − пише паблік "Скрепачъ".