Глава МЗС Швеції не потрапив на важливу зустріч в Україні, бо забув паспорт – ЗМІ
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом не зміг приїхати на безпрецедентне засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві 2 жовтня, бо забув паспорт.
Джерело: австрійське видання "Die Presse" із посиланням на дипломатичні джерела, передає "Європейська правда"
Деталі: За інформацією джерел, головний шведський дипломат забув узяти свій паспорт, тому на польсько-українському кордоні його не пропустили в Україну.
Тож міністру "довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва", пише видання.
Білльстрьома не було на спільному фото європейських міністрів, яке вони зробили у Києві.
Прессекретар Білльстрьома Том Самуельссон у текстовому повідомленні Omni підтвердив, що міністр не був присутній на зустрічі.
Пряма мова Самуельссона: "Була логістична перешкода, більше ми не коментуємо подробиці про поїздку міністра".
Передісторія:
- 2 жовтня у Києві пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, що уперше в історії відбулась за межами Європейського Союзу. Таким чином глави МЗС показали сигнал підтрики України у її війні проти Росії.
- На зустрічі не був присутній глава МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш, тому що захворів.
- Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність станом здоров’я, а також "спадом" у польсько-українських відносинах.
- Не приїхав до Києва і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який за час повномасштабного вторгнення РФ відвідував Росію, але не Україну.