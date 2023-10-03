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Глава МЗС Швеції не потрапив на важливу зустріч в Україні, бо забув паспорт – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 13:41
Глава МЗС Швеції не потрапив на важливу зустріч в Україні, бо забув паспорт – ЗМІ
Tobias Billström, AFP via Getty Images

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом не зміг приїхати на безпрецедентне засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві 2 жовтня, бо забув паспорт.

Джерело: австрійське видання "Die Presse" із посиланням на дипломатичні джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією джерел, головний шведський дипломат забув узяти свій паспорт, тому на польсько-українському кордоні його не пропустили в Україну. 

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Тож міністру "довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва", пише видання.

Білльстрьома не було на спільному фото європейських міністрів, яке вони зробили у Києві.

Прессекретар Білльстрьома Том Самуельссон у текстовому повідомленні Omni підтвердив, що міністр не був присутній на зустрічі. 

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Пряма мова Самуельссона: "Була логістична перешкода, більше ми не коментуємо подробиці про поїздку міністра".

Передісторія:

  • 2 жовтня у Києві пройшла неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, що уперше в історії відбулась за межами Європейського Союзу. Таким чином глави МЗС показали сигнал підтрики України у її війні проти Росії.
  • На зустрічі не був присутній глава МЗС Латвії Кріш'яніс Каріньш, тому що захворів.
  • Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пояснив свою відсутність станом здоров’я, а також "спадом" у польсько-українських відносинах.
  • Не приїхав до Києва і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, який за час повномасштабного вторгнення РФ відвідував Росію, але не Україну.

Теми: УкраїнаШвеціяміжнародні відносини
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