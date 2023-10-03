Глава МЗС Швеції не потрапив на важливу зустріч в Україні, бо забув паспорт – ЗМІ

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом не зміг приїхати на безпрецедентне засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у Києві 2 жовтня, бо забув паспорт.

Джерело: австрійське видання "Die Presse" із посиланням на дипломатичні джерела, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією джерел, головний шведський дипломат забув узяти свій паспорт, тому на польсько-українському кордоні його не пропустили в Україну.

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Тож міністру "довелося відмовитися від восьмигодинної поїздки потягом до Києва", пише видання.

Білльстрьома не було на спільному фото європейських міністрів, яке вони зробили у Києві.

Прессекретар Білльстрьома Том Самуельссон у текстовому повідомленні Omni підтвердив, що міністр не був присутній на зустрічі.

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Пряма мова Самуельссона: "Була логістична перешкода, більше ми не коментуємо подробиці про поїздку міністра".

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