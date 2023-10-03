Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США готові швидко відправити в Україну ракети ATACMS після схвалення Байдена

Альона Мазуренко Вівторок, 3 жовтня 2023, 14:17
США готові швидко відправити в Україну ракети ATACMS після схвалення Байдена
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: GETTY

Армія США готова відправити Україні ракети великої дальності ATACMS, оснащені касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Про це в інтерв'ю заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш.

Реклама:

За його словами, "армія США вже давно готова до такого розвитку подій".

Він наголосив, що у США готові "діяти швидко".

Існує кілька версій ракет, в тому числі з касетними боєголовками або звичайними боєголовками. Касетні ПТРК мають дальність дії від 25 до 300 кілометрів. Згідно з офіційним посібником з озброєння служби, вони несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Буш сказав, що ракети, які США відправлять, вже ідентифіковані.

Ракети ATACMS можуть запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук за один раз.

Різниця полягає в тому, що лише одна ракета ATACMS випускається залпом з однієї пускової установки.

Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, за словами Буша, "не такі вже й значні, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не дуже старшно".

Пряма мова: "Ми готові, коли і якщо президент (Байден - ред.) вирішить це зробити".

Минулого місяця Буш повідомив журналістам, що армія США готується до перших поставок першої версії заміни-ATACMS під назвою "Високоточна ударна ракета". Обидві ракети виробляються компанією Lockheed Martin Corp.

Американські законодавці місяцями закликали Байдена відправити в Україну ATACMS і люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент США нарешті поступився, повідомивши президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Вашингтона минулого місяця, що він готовий це зробити.

Нагадаємо: 

  • За даними NBC News, Байден повідомив Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.
  • У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.

Теми: СШАЗбройні силизброядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
США
Білий дім переконує союзників, що США продовжать підтримувати Україну – ЗМІ 
Пентагон попередив Конгрес про нестачу грошей для заміни наданої Україні зброї – АР
США готують новий пакет допомоги для України – Білий дім
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: