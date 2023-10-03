США готові швидко відправити в Україну ракети ATACMS після схвалення Байдена
Армія США готова відправити Україні ракети великої дальності ATACMS, оснащені касетними боєприпасами, як тільки президент Джо Байден схвалить передачу.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Про це в інтерв'ю заявив помічник міністра оборони США з питань закупівель Даг Буш.
За його словами, "армія США вже давно готова до такого розвитку подій".
Він наголосив, що у США готові "діяти швидко".
Існує кілька версій ракет, в тому числі з касетними боєголовками або звичайними боєголовками. Касетні ПТРК мають дальність дії від 25 до 300 кілометрів. Згідно з офіційним посібником з озброєння служби, вони несуть від 300 до 950 касетних боєприпасів.
Буш сказав, що ракети, які США відправлять, вже ідентифіковані.
Ракети ATACMS можуть запускатися з тих самих пускових установок, які Україна вже використовує для запуску ракет з GPS-наведенням партіями по шість штук за один раз.
Різниця полягає в тому, що лише одна ракета ATACMS випускається залпом з однієї пускової установки.
Модифікації, необхідні для переобладнання пускової установки, за словами Буша, "не такі вже й значні, деякі кабелі, деяке програмне забезпечення - це не дуже старшно".
Пряма мова: "Ми готові, коли і якщо президент (Байден - ред.) вирішить це зробити".
Минулого місяця Буш повідомив журналістам, що армія США готується до перших поставок першої версії заміни-ATACMS під назвою "Високоточна ударна ракета". Обидві ракети виробляються компанією Lockheed Martin Corp.
Американські законодавці місяцями закликали Байдена відправити в Україну ATACMS і люди, знайомі з цим питанням, заявили минулого місяця, що президент США нарешті поступився, повідомивши президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту до Вашингтона минулого місяця, що він готовий це зробити.
Нагадаємо:
- За даними NBC News, Байден повідомив Зеленському на зустрічі у Білому домі, що Вашингтон передасть невелику кількість ракет ATACMS для допомоги у війні з Росією.
- У Вашингтоні раніше пояснювали відмову передати далекобійні ракети тим, що у Штатів немає достатніх запасів цього озброєння. Інша причина, яка непублічно озвучувалась американськими посадовцями, – побоювання ескалації з боку Росії.