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ЄС створить Український фонд у €50 мільярдів: Європарламент підтримав

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 14:55
ЄС створить Український фонд у €50 мільярдів: Європарламент підтримав
Європейський парламент, фото Getty Images

Європейський парламент проголосував за резолюцію з перегляду бюджету Євросоюзу на 2021-2027 роки, які, зокрема, передбачають створення спеціального Українського фонду в 50 мільярдів євро.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Європарламент

Деталі: Поправки про середньостроковий перегляд багаторічної фінансової програми на 2021-2027 роки були схвалені 393 голосами проти 136. Ще 92 євродепутати утрималися.

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Як ідеться в документі, перегляд бюджету має бути сфокусований на чисельних наслідках російської загарбницької війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії та суверенітету ЄС та на наданні Євросоюзу адекватної гнучкості для відповіді на кризи.

Передісторія: 

  • Раніше Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії витратити більше грошей на оборону в бюджеті ЄС на наступний рік.
  • Перед цим Європарламент проголосував за новий механізм, що має на меті стимулювати оборонну промисловість та допомогти країнам модернізувати озброєння. 
  • Новий короткостроковий інструмент зі скороченою назвою EDIRPA, вже погоджений з Радою ЄС наприкінці червня, допоможе країнам закривати найбільш термінові оборонні потреби на тлі інтенсивної допомоги Україні, а також має підвищити ефективність і конкурентність європейських виробників.
  • Європарламент і Рада ЄС домовилися про бюджет на 300 млн євро для фінансування цього інструмента. ЄС вноситиме до 20% на кожну закупівлю від очікуваної вартості контракту про спільну закупівлю – для кожного консорціуму країн-членів та асоційованих країн.

Читайте також: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

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Теми: ЄСЄвропарламентдопомога Україні
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