Зеленський відвідав військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Скрін з відео з Facebook Зеленського

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових, які воюють на куп’янсько-лиманському напрямку, обговоривши їхні потреби та ситуацію на полі бою.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "3 жовтня відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському. 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

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… Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць! Дякую за службу!".

Деталі: Президент повідомив, що обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби.