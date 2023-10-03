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Зеленський відвідав військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 14:56
Зеленський відвідав військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку
Скрін з відео з Facebook Зеленського

Президент Володимир Зеленський відвідав українських військових, які воюють на куп’янсько-лиманському напрямку, обговоривши їхні потреби та ситуацію на полі бою.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "3 жовтня відвідуємо наші бригади, які виконують бойові завдання на одному з найгарячіших напрямків – Купʼянсько-Лиманському. 103-тя окрема бригада територіальної оборони, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша, 25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада. 

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… Кожна наша бойова бригада, кожен воїн, який знищує окупантів, кожним своїм кроком уперед стверджує, що українська перемога неодмінно буде. Ви – міць! Дякую за службу!".

Деталі: Президент повідомив, що обговорив з комбригами й комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання, потреби.

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Теми: ЗеленськийДонецька областьЗбройні силиХарківська область
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