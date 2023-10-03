Литва погодилась пропустити українське зерно
Вівторок, 3 жовтня 2023, 16:55
Литва відкрила коридор для транзиту зерна з України до портів країн Балтії.
Джерело: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter (X), пише "Європейська правда"
Деталі: За його словами, коридор для транзиту зерна до балтійських портів був прийнятий і узгоджений, що зменшило тиск на українському кордоні і збільшило його постачання до Африки та інших країн.
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"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", – зазначив Ландсбергіс.
Нагадаємо:
- Раніше стало відомо, що протягом наступних двох днів ветеринарний, санітарний та фітосанітарний контроль з українсько-польського кордону буде перенесено в порт Клайпеди у Литві для всіх аграрних вантажів, які прямують в цей порт.
- ЗМІ повідомляли, що Литва візьме на себе фітосанітарні інспекції вантажів зерна, які прямують через Польщу з України транзитом.
- Очікують, що завдяки такій зміні процедури через Польщу можна буде вивозити на експорт більше українського зерна.
- Раніше повідомляли, що Польща ще оцінює пропозиції України щодо ліцензування сільськогосподарських товарів.
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