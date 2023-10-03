Литва погодилась пропустити українське зерно

Литва відкрила коридор для транзиту зерна з України до портів країн Балтії.

Джерело: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у Twitter (X), пише "Європейська правда"

Деталі: За його словами, коридор для транзиту зерна до балтійських портів був прийнятий і узгоджений, що зменшило тиск на українському кордоні і збільшило його постачання до Африки та інших країн.

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"Росія знищує продовольство, Литва його доставляє", – зазначив Ландсбергіс.

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