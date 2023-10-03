"Просто м’ясо": Reuters поговорило з вояками російського "Шторму-Z"

Агентство Reuters опублікувало розслідування про російські підрозділи "Шторм-Z", куди військових регулярної армії РФ відправляють в якості покарання.

Джерело: Reuters із посиланням на 13 співбесідників, у тому числі 5 солдатів "Шторму-Z", родичів вояк цих загонів та військових інших підрозділів армії РФ

Деталі: Агентство наголошує, що перевірило особи всіх солдатів, з якими спілкувалося, використовуючи дані про судимості, акаунти в соціальних мережах або розмовляючи з їхніми товаришами по службі та сім'ями.

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Один каральний загін, як повідомляє агентство, налічує близько 100-150 людей і входить до складу регулярних армійських підрозділів. Їх зазвичай відправляють на "найбільш вразливі ділянки фронту".

За даними співбесідників Reuters, є щонайменше кілька сотень вояк "Шторму-Z", які наразі перебувають на фронті.

Троє солдат загону розповіли, що їм пропонували зарплату в розмірі близько 200 тисяч рублів (2000 доларів) на місяць, хоча, за їхніми словами, в середньому вони отримували приблизно половину цієї суми.

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Ставлення до них з боку інших підрозділів є не найкращим. Російський солдат строкової служби, який у травні-червні перебував під Бахмутом, розповів агентству, що надавав медичну допомогу групі з 6-7 поранених бійців "Шторм-Z", не підкорившись наказу свого командира покинути їх.

За його словами, це типовий приклад ставлення російських військових до солдатів зі "Шторму". Він сказав, що "штурмовики – просто м’ясо".

Хоча зеки складають основу цих штрафних загонів, деяких солдат регулярної армії Росії приписують туди в якості покарання.

Водночас, згідно з російським законодавством про військову дисципліну, солдат може бути переведений до штрафного підрозділу тільки в разі засудження військовим судом. Жоден з тих, хто розповів Reuters про відправку солдатів до "Шторму-Z", не повідомив, що вони брали участь у судовому засіданні.

Агентство наголошує, що Женевська конвенція та міжнародні правила ведення війни не передбачають покарання солдатів своєю ж стороною.

Reuters також встановило особи двох з близько 20 солдатів "Шторму-Z" у Запорізькій області, які відмовилася повернутися на фронт і записали 28 червня відео зі скаргами на погане ставлення до них.

Один з бійців на відео сказав, що вони "на передовій не отримували боєприпасів, води та їжі; поранених не забирали, а мертві досі гниють".

Після публікації відео співробітники військової поліції побили цих двох бійців та інших членів їхнього підрозділу в якості покарання за бунт, за словами родичів.

З того часу, за їхніми словами, обидва бійці говорили їм, що умови служби покращилися, але вони не знають, коли чоловікам дозволять піти з армії.

Дослівно Reuters: "Існує історичний прецедент, коли злодії потрапляли до бойових підрозділів: у 1942 році, коли Червона армія відступала через нацистський наступ, радянський лідер Йосип Сталін наказав солдатів, які панікували або залишали свої пости, кидати до "штрафних батальйонів", розгорнутих на найнебезпечніших ділянках фронту".