Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Просто м’ясо": Reuters поговорило з вояками російського "Шторму-Z"

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 17:30
Просто м’ясо: Reuters поговорило з вояками російського Шторму-Z
Скрін з відео, опублікованого 28 червня Gulagu.net, Reuters

Агентство Reuters опублікувало розслідування про російські підрозділи "Шторм-Z", куди військових регулярної армії РФ відправляють в якості покарання. 

Джерело: Reuters із посиланням на 13 співбесідників, у тому числі 5 солдатів "Шторму-Z", родичів вояк цих загонів та військових інших підрозділів армії РФ

Деталі: Агентство наголошує, що перевірило особи всіх солдатів, з якими спілкувалося, використовуючи дані про судимості, акаунти в соціальних мережах або розмовляючи з їхніми товаришами по службі та сім'ями.

Реклама:

Один каральний загін, як повідомляє агентство, налічує близько 100-150 людей і входить до складу регулярних армійських підрозділів. Їх зазвичай відправляють на "найбільш вразливі ділянки фронту". 

За даними співбесідників Reuters, є щонайменше кілька сотень вояк "Шторму-Z", які наразі перебувають на фронті. 

Троє солдат загону розповіли, що їм пропонували зарплату в розмірі близько 200 тисяч рублів (2000 доларів) на місяць, хоча, за їхніми словами, в середньому вони отримували приблизно половину цієї суми.

ВІДЕО ДНЯ

Ставлення до них з боку інших підрозділів є не найкращим. Російський солдат строкової служби, який у травні-червні перебував під Бахмутом, розповів агентству, що надавав медичну допомогу групі з 6-7 поранених бійців "Шторм-Z", не підкорившись наказу свого командира покинути їх.

За його словами, це типовий приклад ставлення російських військових до солдатів зі "Шторму". Він сказав, що "штурмовики – просто м’ясо".

Хоча зеки складають основу цих штрафних загонів, деяких солдат регулярної армії Росії приписують туди в якості покарання.

Водночас, згідно з російським законодавством про військову дисципліну, солдат може бути переведений до штрафного підрозділу тільки в разі засудження військовим судом. Жоден з тих, хто розповів Reuters про відправку солдатів до "Шторму-Z", не повідомив, що вони брали участь у судовому засіданні. 

Агентство наголошує, що Женевська конвенція та міжнародні правила ведення війни не передбачають покарання солдатів своєю ж стороною.

Reuters також встановило особи двох з близько 20 солдатів "Шторму-Z" у Запорізькій області, які відмовилася повернутися на фронт і записали 28 червня відео зі скаргами на погане ставлення до них. 

Один з бійців на відео сказав, що вони "на передовій не отримували боєприпасів, води та їжі; поранених не забирали, а мертві досі гниють".

Після публікації відео співробітники військової поліції побили цих двох бійців та інших членів їхнього підрозділу в якості покарання за бунт, за словами родичів. 

З того часу, за їхніми словами, обидва бійці говорили їм, що умови служби покращилися, але вони не знають, коли чоловікам дозволять піти з армії.

Дослівно Reuters: "Існує історичний прецедент, коли злодії потрапляли до бойових підрозділів: у 1942 році, коли Червона армія відступала через нацистський наступ, радянський лідер Йосип Сталін наказав солдатів, які панікували або залишали свої пости, кидати до "штрафних батальйонів", розгорнутих на найнебезпечніших ділянках фронту".

Теми: Збройні силиРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука

У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов

Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Російський корабель "Павел Державин" отримав пошкодження біля Севастополя – речник ВМС

фотоУ Києві озброєний чоловік намагався захопити бізнес-центр – його затримали

Ізраїль атакував елітний підрозділ ХАМАС у Газі: ліквідували високопоставленого офіцера

Усі новини...
Збройні сили
Київ знову збільшив допомогу військовим: на мільярд з четвертю
Зеленський відвідав військових на Куп’янсько-Лиманському напрямку
США готові швидко відправити в Україну ракети ATACMS після схвалення Байдена
Останні новини
12:44
фотоУ Києві під час пожежі жінка вистрибнула з вікна і загинула
12:39
Україна готується значно збільшити експорт зерна через Румунію і Молдову – Шмигаль
12:38
Буданов про війну: Ми вибилися з графіка
12:26
СБУ зібрала докази державної зради ексведучої телеканалів Медведчука
12:10
У Кадирова були проблеми з нирками, але він одужав – Буданов
12:04
У lifecell прокоментували арешт корпоративних прав російських олігархів: "Не мають жодного контролю"
11:56
Газа не отримає світло, воду і пальне, поки не звільнить заручників – міненергетики Ізраїлю
11:50
Україна хоче створити ринок послуг з розмінування та віддати його під патронат країн-партнерів
11:48
Буданов: Нас знову чекає битва за електроенергію
11:46
У США закликали Зеленського зосередитися на боротьбі з корупцією
Усі новини...
Реклама: