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Росіяни вдарили авіабомбою по Іллінівці та обстріляли з танка Авдіївку: є поранені

Валентина РоманенкоВівторок, 3 жовтня 2023, 17:56
Росіяни вдарили авіабомбою по Іллінівці та обстріляли з танка Авдіївку: є поранені
руйнування в Авдіївці. фото прокуратури

Внаслідок обстрілу та застосування керованої авіабомби російськими окупантами поранень зазнали 4 мирних людей в Авдіївці та Іллінівці на Донеччині.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Деталі: За даними слідства, зранку 3 жовтня російська армія здійснила танковий обстріл Авдіївки. Снаряд влучив у приватний будинок, внаслідок чого отримав поранення місцевий мешканець 63 років, який на момент атаки перебував на подвір’ї. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, осколкове поранення й перелом ноги.

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Окупанти також завдали удару по Іллінівці Краматорського району, ймовірно, з використанням КАБ-500. Постраждали дві жінки 29 й 47 років та 43-річний чоловік. У них діагностували мінно-вибухові травми та забої. Під час обстрілу потерпілі перебували на вулиці.

Крім того, пошкоджено вогнем і понівечено вибуховою хвилею приватні домоволодіння, багатоповерхові житлові будинки, господарську будівлю, торговельний об’єкт, легкові автівки, вантажний автомобіль та автобуси.

Теми: Донецька областьвійнапрокуратура
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