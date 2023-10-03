За добу авіація Сил оборони завдала 17 ударів по цілях окупантів – Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 26 бойових зіткнень, Росія завдала 3 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснила 28 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу за 3 жовтня

Деталі: На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

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На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби Сили оборони успішно відбили 10 атак в районі Мар’їнки Донецької області та атаку ворога в районі Красногорівки Донецької області.

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Дослівно: "Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 20 артилерійських засобах противника".