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Байден разом із союзниками запевнили: підтримка України триватиме

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 19:09
Байден разом із союзниками запевнили: підтримка України триватиме
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з представниками союзників у НАТО та "Великій сімці": скоординували підтримку України.

Джерело: заява Білого дому, яку цитує телеканал CNN та "Європейська правда"

Деталі: Згідно з повідомленням адміністрації Байдена, у розмові взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії та Великої Британії, голова МЗС Франції, а також президенти Європейської ради та Європейської комісії й генеральний секретар НАТО.

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У Білому домі кажуть, що дзвінок мав на меті "скоординувати нашу постійну підтримку України".

Своєю чергою польський президент Анджей Дуда розповів, що Байден ознайомив союзників із ситуацією у США, зокрема стосовно України.

"Він закликав усіх підтримувати допомогу Україні. Тут я можу з упевненістю сказати, що всі запевнили у єдності щодо цього питання. Ми, всі лідери, як і раніше,  налаштовані підтримувати Україну", – цитує Дуду агентство PAP.

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Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками розмови так само підкреслив, що союзники "віддані підтримці України стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо:

  • Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення. 
  • Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні. А Державний департамент розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.

Теми: СШАНАТОУкраїнаG7
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