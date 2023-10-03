Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден разом із союзниками запевнили: підтримка України триватиме

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 3 жовтня 2023, 19:09
Байден разом із союзниками запевнили: підтримка України триватиме
джо байден, Getty Images

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з представниками союзників у НАТО та "Великій сімці": скоординували підтримку України.

Джерело: заява Білого дому, яку цитує телеканал CNN та "Європейська правда"

Деталі: Згідно з повідомленням адміністрації Байдена, у розмові взяли участь лідери Канади, Німеччини, Італії, Японії, Польщі, Румунії та Великої Британії, голова МЗС Франції, а також президенти Європейської ради та Європейської комісії й генеральний секретар НАТО.

Реклама:

У Білому домі кажуть, що дзвінок мав на меті "скоординувати нашу постійну підтримку України".

Своєю чергою польський президент Анджей Дуда розповів, що Байден ознайомив союзників із ситуацією у США, зокрема стосовно України.

"Він закликав усіх підтримувати допомогу Україні. Тут я можу з упевненістю сказати, що всі запевнили у єдності щодо цього питання. Ми, всі лідери, як і раніше,  налаштовані підтримувати Україну", – цитує Дуду агентство PAP.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками розмови так само підкреслив, що союзники "віддані підтримці України стільки, скільки буде потрібно".

Нагадаємо:

  • Минулими вихідними США в останній момент затвердили тимчасовий бюджет, що запобігає зупинці роботи уряду, проте без коштів на допомогу Україні – щоб збільшити шанси на його ухвалення. 
  • Після цього президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі не допустити проблем з допомогою Україні. А Державний департамент розкритикував Конгрес за те, що він не схвалив вкрай необхідну допомогу для України.

Теми: СШАНАТОУкраїнаG7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

"Київстар" відновив 100% послуг - президент компанії

оновленоЗагроза балістики: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу

Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Усі новини...
США
CNN: США надсилали Україні заклик посилити боротьбу з корупцією
США готові швидко відправити в Україну ракети ATACMS після схвалення Байдена
Білий дім переконує союзників, що США продовжать підтримувати Україну – ЗМІ 
Останні новини
17:25
Новий уряд Польщі звільнив керівництво державних ЗМІ, один канал припинив мовлення
17:17
Fitch підвищило рейтинг "Нафтогазу" з "обмеженого дефолту" до переддефолтного "CC"
16:59
Міськрада позбавила Брежнєва звання "Почесного громадянина Дніпра"
16:56
В "Дію" вже надійшло 70 заявок на перереєстрацію авто: як працює послуга
16:54
Черкаському митрополиту УПЦ МП, який заперечував агресію РФ, пом’якшили запобіжний захід
16:47
Щодня з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку через західний кордон – ДПСУ
16:42
Вдалося запобігти руйнуванню перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" - КМДА
16:41
Естонія та ще 9 країн запустили Талліннський механізм для кібердопомоги Україні
16:35
Скіфи носили стріли у сумках, виготовлених з людської шкіри – дослідження
16:25
У Києві 19 грудня зафіксували температурний рекорд
Усі новини...
Реклама: